Россия предлагает Индии модернизацию танков Т-72 - ФСВТС РФ
|
|
Комплекс бронирования танка Т-90С на основе динамической защиты модульного типа «Реликт». Фото НИИ Стали.
Ченнаи (Индия). 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия направила Индии предложения по модернизации танков Т-72, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"После завершения испытаний модернизированных танков Т-72 российской стороной было передано инозаказчику предложение по модернизации. После его рассмотрения ожидаем объявление тендера", - заявил В.Дрожжов.
Он также сообщил, что Россия пока не получала от Индии официального обращения о планирующейся закупке танков Т-90МС.
Накануне гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил "Интерфаксу", что модернизация тысячи танков Т-72 для Индии может занять от двух до пяти лет.
"Наши совместные мощности позволяют провести модернизацию достаточно быстро. Можно обойтись временным лагом в пару лет. Но всё будет зависеть от финансирования этой программы. В целом, это (модернизация тысячи танков Т-72 - ИФ) может занять от двух до пяти лет", - заявил А.Потапов.
По его словам, УВЗ предлагает индийской стороне модернизировать часть систем танка Т-72, в том числе, системы защиты, электронного обеспечения, прицельного комплекса, а также установку нового двигателя.
"Это достаточно объемный контур возможных доработок. Мы не ограничиваемся, мы предлагаем больше", - подчеркнул А.Потапов.
Гендиректор УВЗ также сообщил, что Россия готова поставить Индии более тысячи танков Т-90МС, ждет получения заявки от индийской стороны.
"Мы неоднократно давали предложения, в этом контексте теперь ждем заявки от индийской стороны. Для нас это приоритетный заказчик: как только заявка поступит, мы очень оперативно откликнемся и дадим соответствующие коммерческие предложения", - заявил А.Потапов.
"Наши возможности сегодня позволяют говорить и о тысяче, и даже о полутора тысячах единиц (танков Т-90МС - ИФ) - всё определяется бюджетом, возможностями и желанием индийской стороны", - подчеркнул А.Потапов.
|
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
21.02.2018 Между РФ и Ираком были подписаны контракты в сфере ВТС на $4 млрд, они выполняются - посол Ирака в Москве
11.09.2017 "Терминатор" нарасхват
11.09.2017 Поставки танка Т-90М в войска могут начаться в 2018 году
11.09.2017 Минобороны планирует провести опытно-войсковую эксплуатацию партии изделий "Армата"
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
12.07.2017 "Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
10.07.2017 Гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов в интервью "Коммерсанту" рассказал о состоянии, проблемах и будущем корпорации