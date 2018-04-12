Россия предлагает Индии модернизацию танков Т-72 - ФСВТС РФ



Комплекс бронирования танка Т-90С на основе динамической защиты модульного типа «Реликт». Фото НИИ Стали. Комплекс бронирования танка Т-90С на основе динамической защиты модульного типа «Реликт». Фото НИИ Стали.

Ченнаи (Индия). 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия направила Индии предложения по модернизации танков Т-72, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"После завершения испытаний модернизированных танков Т-72 российской стороной было передано инозаказчику предложение по модернизации. После его рассмотрения ожидаем объявление тендера", - заявил В.Дрожжов.

Он также сообщил, что Россия пока не получала от Индии официального обращения о планирующейся закупке танков Т-90МС.

Накануне гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов сообщил "Интерфаксу", что модернизация тысячи танков Т-72 для Индии может занять от двух до пяти лет.

"Наши совместные мощности позволяют провести модернизацию достаточно быстро. Можно обойтись временным лагом в пару лет. Но всё будет зависеть от финансирования этой программы. В целом, это (модернизация тысячи танков Т-72 - ИФ) может занять от двух до пяти лет", - заявил А.Потапов.

По его словам, УВЗ предлагает индийской стороне модернизировать часть систем танка Т-72, в том числе, системы защиты, электронного обеспечения, прицельного комплекса, а также установку нового двигателя.

"Это достаточно объемный контур возможных доработок. Мы не ограничиваемся, мы предлагаем больше", - подчеркнул А.Потапов.

Гендиректор УВЗ также сообщил, что Россия готова поставить Индии более тысячи танков Т-90МС, ждет получения заявки от индийской стороны.

"Мы неоднократно давали предложения, в этом контексте теперь ждем заявки от индийской стороны. Для нас это приоритетный заказчик: как только заявка поступит, мы очень оперативно откликнемся и дадим соответствующие коммерческие предложения", - заявил А.Потапов.

"Наши возможности сегодня позволяют говорить и о тысяче, и даже о полутора тысячах единиц (танков Т-90МС - ИФ) - всё определяется бюджетом, возможностями и желанием индийской стороны", - подчеркнул А.Потапов.