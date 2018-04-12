Замглавы ФСВТС Дрожжов: документы для подписания контракта на российско-индийскую разработку истребителя пятого поколения готовы



Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013». Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

Ченнаи (Индия). 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Все документы для подписания контракта на совместную российско-индийскую разработку истребителя пятого поколения (FGFA) уже готовы, сообщил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Мы готовы подписать соответствующий контракт, все необходимые документы уже готовы. Мы ожидаем решения политического руководства страны", - заявил В.Дрожжов, отвечая на вопрос о статусе проекта FGFA.

Ранее в Рособоронэкспорте сообщили, что РФ и Индия продолжают работу по совместному созданию истребителя пятого поколения "по согласованным этапам и срокам".

В компании подчеркнули, что у РФ и Индии "сформировались прочные доверительные связи в самых разных областях, в том числе в сфере двустороннего военно-технического сотрудничества, развивающегося динамично и поступательно".

"Свидетельством тому являются, к примеру, договоренности по совместному производству современных вертолетов Ка-226 и, безусловно, разработке нового истребителя 5-го поколения - одного из ключевых совместных проектов в сфере высоких оборонных технологий",- сообщили в компании.

19 июля 2017 года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что РФ и Индия согласовали контракт на совместную разработку истребителя пятого поколения. "Контракт согласован. Мы ожидаем решения индийской стороны по этому совместному проекту", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах подписания контракта.

В годовом отчете Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) за 2016 год говорилось, что контракт на совместную с Индией разработку FGFA согласовывается в государственных органах Индии.

"Контракт запарафирован и в настоящий момент проходит процедуру согласования в государственных органах республики Индия", - отмечалось в отчете.

В нем говорилось, что в 2016 году были полностью закончены технические переговоры и решены все вопросы по техническому заданию.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия подпишут контракт на разработку детального проекта истребителя пятого поколения в 2017 году. Весной СМИ сообщали, что Индия готова продолжить совместную работу с Россией над боевым самолетом пятого поколения только в случае полной передачи ей всех технологий.