Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
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Фото: Отвага2004
Разработанные почти полвека назад зенитно-ракетные комплексы С-200 "Вега-Э" в настоящее время продолжают активно эксплуатироваться в системе ПВО Сирийской Арабской Республики. Данная система неоднократно привлекалась для отражения налетов израильской авиации.
Однако, по мнению военных экспертов, у "Веги" немного шансов уцелеть в случае массированного американского удара крылатыми ракетами. Основная причина заключаются в том, что комплекс просто не способен обнаруживать и поражать объекты, летящие ниже 500 метров, а современные крылатые ракеты приближаются к цели на высоте 30−50 метров.
Фото: Отвага2004
К тому же критическим недостатком ракетного комплекса С-200 является отсутствие мобильности. Это значительно повышает его уязвимость. Поэтому, скорее всего, большая часть пусковых установок может быть потеряна в первые часы американской атаки. Разумеется, этого не произойдет, если позиции тяжелых ЗРК будут прикрыты ракетно-пушечным "Панцирем С1". Но есть мнение, что эти установки будут охранять гораздо более важные объекты.
В настоящее время ПВО САР располагают примерно 50 пусковыми установками С-200ВЭ.
Виктор Крылов
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12.04.2018
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Восход
13871
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№1
13.04.2018 01:36
200-ка в неэкспориной модификации конца 80-х стреляла дальше, чем 400-ка с дальней ракетой, которая ещё не поступила на вооружение. Т.е. она могла валить носители ещё до того, как они выйдут к рубежу пуска.
Был и экспериментальный мобильный вариант, пригодился бы в Сирии
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Восход
13871
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№2
13.04.2018 04:51
Иран хвастался тем, что модернизировал 200-ку
Техническая документация по комплексу http://historykpvo-2.ucoz.ru/index/0-18
Может у него есть желание обкатать ее в реальных боевых условиях?
Можно было бы выстроить эшелонированную ПВО (исходя из возможностей и ресурсов конечно).
По носителям бы стреляли 200-ки (было бы чудесно, если бы у них оказались и наши С-200Д, снятые с дежурства под Калининградом. Они должны быть самые продвинутые).
Позиции 200-х прикрывали бы сирийские Панцири и С-125.
Целеуказание получали бы от наших и иранских РЛС.
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Сергей-82
12678
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№3
13.04.2018 05:04
Цитата, Восход сообщ. №1
200-ка в неэкспориной модификации конца 80-х стреляла дальше, чем 400-ка с дальней ракетой, которая ещё не поступила на вооружение.???С-200Д 300км,перспективная у С-400=400 км.
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Восход
13871
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№4
13.04.2018 05:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
С-200Д 300км,перспективная у С-400=400 км.Размеры полигона не позволяли ее запускать на полную дальность. Ну и наводить на дальности больше 300км- весьма непросто. А летела она (по энергетике и запасу топлива) на 450 или на 470, под полтысячи короче.
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Сергей-82
12678
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№5
13.04.2018 05:13
Цитата, Восход сообщ. №4
Размеры полигона не позволяли ее запускать на полную дальность. Ну и наводить на дальности больше 300км- весьма непросто. А летела она на 450 или на 470, под полтысячи хороче.Кто его знает сколько будет у 40-вой ,как ни как двухступенчатая.
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Восход
13871
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№6
13.04.2018 05:31
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Кто его знает сколько будет у 40-вой ,как ни как двухступенчатая.У сирийцев есть РЛС метрового диапазона? Реально им перебросить и развернуть 2-3 П-14/Оборона-14. Они должны хорошо видеть стэлсы (F-22, B-2) их можно использовать для наведения С-200
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