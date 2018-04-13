Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены

Фото: Отвага2004

Разработанные почти полвека назад зенитно-ракетные комплексы С-200 "Вега-Э" в настоящее время продолжают активно эксплуатироваться в системе ПВО Сирийской Арабской Республики. Данная система неоднократно привлекалась для отражения налетов израильской авиации.

Однако, по мнению военных экспертов, у "Веги" немного шансов уцелеть в случае массированного американского удара крылатыми ракетами. Основная причина заключаются в том, что комплекс просто не способен обнаруживать и поражать объекты, летящие ниже 500 метров, а современные крылатые ракеты приближаются к цели на высоте 30−50 метров.

Фото: Отвага2004

К тому же критическим недостатком ракетного комплекса С-200 является отсутствие мобильности. Это значительно повышает его уязвимость. Поэтому, скорее всего, большая часть пусковых установок может быть потеряна в первые часы американской атаки. Разумеется, этого не произойдет, если позиции тяжелых ЗРК будут прикрыты ракетно-пушечным "Панцирем С1". Но есть мнение, что эти установки будут охранять гораздо более важные объекты.

В настоящее время ПВО САР располагают примерно 50 пусковыми установками С-200ВЭ.

Виктор Крылов