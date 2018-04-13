Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены

13.04.2018 Вестник Мордовии 579 6
0
Понравилась новость?
 0

Фото: Отвага2004

Разработанные почти полвека назад зенитно-ракетные комплексы С-200 "Вега-Э" в настоящее время продолжают активно эксплуатироваться в системе ПВО Сирийской Арабской Республики. Данная система неоднократно привлекалась для отражения налетов израильской авиации.

Однако, по мнению военных экспертов, у "Веги" немного шансов уцелеть в случае массированного американского удара крылатыми ракетами. Основная причина заключаются в том, что комплекс просто не способен обнаруживать и поражать объекты, летящие ниже 500 метров, а современные крылатые ракеты приближаются к цели на высоте 30−50 метров.

Фото: Отвага2004

К тому же критическим недостатком ракетного комплекса С-200 является отсутствие мобильности. Это значительно повышает его уязвимость. Поэтому, скорее всего, большая часть пусковых установок может быть потеряна в первые часы американской атаки. Разумеется, этого не произойдет, если позиции тяжелых ЗРК будут прикрыты ракетно-пушечным "Панцирем С1". Но есть мнение, что эти установки будут охранять гораздо более важные объекты.

В настоящее время ПВО САР располагают примерно 50 пусковыми установками С-200ВЭ.


Виктор Крылов
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-200

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
Восход
13871
№1
13.04.2018 01:36
200-ка в неэкспориной модификации конца 80-х стреляла дальше, чем 400-ка с дальней ракетой, которая ещё не поступила на вооружение. Т.е. она могла валить носители ещё до того, как они выйдут к рубежу пуска.

Был и экспериментальный мобильный вариант, пригодился бы в Сирии
+2
Сообщить модератору
RU
Восход
13871
№2
13.04.2018 04:51
Иран хвастался тем, что модернизировал 200-ку



Техническая документация по комплексу http://historykpvo-2.ucoz.ru/index/0-18

Может у него есть желание обкатать ее в реальных боевых условиях?

Можно было бы выстроить эшелонированную ПВО (исходя из возможностей и ресурсов конечно).

По носителям бы стреляли 200-ки (было бы чудесно, если бы у них оказались и наши С-200Д, снятые с дежурства под Калининградом. Они должны быть самые продвинутые).



Позиции 200-х прикрывали бы сирийские Панцири и С-125.

Целеуказание получали бы от наших и иранских РЛС.
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
12678
№3
13.04.2018 05:04
Цитата, Восход сообщ. №1
200-ка в неэкспориной модификации конца 80-х стреляла дальше, чем 400-ка с дальней ракетой, которая ещё не поступила на вооружение.
???С-200Д 300км,перспективная у С-400=400 км.
0
Сообщить модератору
RU
Восход
13871
№4
13.04.2018 05:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
С-200Д 300км,перспективная у С-400=400 км.
Размеры полигона не позволяли ее запускать на полную дальность. Ну и наводить на дальности больше 300км- весьма непросто. А летела она (по энергетике и запасу топлива) на 450 или на 470, под полтысячи короче.
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
12678
№5
13.04.2018 05:13
Цитата, Восход сообщ. №4
Размеры полигона не позволяли ее запускать на полную дальность. Ну и наводить на дальности больше 300км- весьма непросто. А летела она на 450 или на 470, под полтысячи хороче.
Кто его знает сколько будет у 40-вой ,как ни как двухступенчатая.
0
Сообщить модератору
RU
Восход
13871
№6
13.04.2018 05:31
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Кто его знает сколько будет у 40-вой ,как ни как двухступенчатая.
У сирийцев есть РЛС метрового диапазона? Реально им перебросить и развернуть 2-3 П-14/Оборона-14. Они должны хорошо видеть стэлсы (F-22, B-2) их можно использовать для наведения С-200
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 12:58
  • 7
Разработчик показал облик российской подлодки будущего
  • 13.04 12:55
  • 31
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 13.04 12:20
  • 37
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 13.04 12:11
  • 3
Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
  • 13.04 12:06
  • 6772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.04 12:02
  • 29
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 13.04 09:44
  • 2
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
  • 13.04 09:12
  • 5
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
  • 13.04 07:59
  • 5
Парад "терминаторов"
  • 13.04 07:51
  • 11
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 13.04 07:36
  • 3
Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
  • 13.04 07:02
  • 1
Индия может модернизировать в России танки Т-90
  • 13.04 05:31
  • 6
Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
  • 13.04 04:29
  • 1
Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В
  • 13.04 03:13
  • 1
Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
другие обсуждаемые темы