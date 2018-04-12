"Роскосмос" назвал стоимость пуска "Союз-5"



Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Генеральный директор государственной корпорации "Рос­космос" Игорь Комаров в беседе с "Российской газетой" назвал примерную стоимость создаваемой в России средней ракеты-носителя "Союз-5".

"К этой ракете очень жесткие требования. Скажем, она должна быть не дороже 30-35 миллионов долларов. Убежден: это будет конкурентоспособная ракета, она позволит нам выйти на новый уровень по стоимости выведения полезной нагрузки", — сказал руководитель.

По его словам, "Союз-5", предназначенный для запусков с Байконура (в рамках российско-казахстанской программы "Сункар") и Восточного, предназначена для выведения на околоземную орбиту создаваемого пилотируемого корабля "Федерация". В перспективе "Союз-5" станет базой для сверхтяжелого носителя.

"От "Зенита" ракета "Сункар" будет отличаться: вместо двигателей РД-120 украинского производства будут использоваться РД-0124. "Сункар" будет иметь больший запас топлива, мощнее", — заявил Комаров.

Для новой ракеты "Роскосмос" с участием бизнеса планирует создать холдинги. "Думаю, один из холдингов может быть в области приборостроения. Еще один логично сделать вокруг перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Уже принято решение по двигателестроительному холдингу", — отметил глава госкорпорации.

Комаров также рассказал о запланированных коммерческих пусках с космодрома Восточный. "В 2018 году запланировано 2-3 коммерческих пуска, а в 2019-м — 6-7. Это при том, что и с космодрома Восточный общее количество пусков доведем до 8-10 в год. То есть он достаточно быстро выйдет на серьезный рабочий объем", — сказал глава "Роскосмоса".

Первоначальная стоимость пуска "Союз-5" оценивалась в примерно 60 миллионов долларов. Такая цена не устраивала бизнес. В декабре 2017 года Владислав Филев, основатель и акционер компании S7, которая приобрела космодром "Морской старт", учитывая конкуренцию SpaceX, обозначил требования к коммерчески успешной ракете-носителю.

По его мнению, одноразовый "Союз-5" должен стоить не более 20 миллионов долларов. Филев отметил, что в случае выполнения этих требований S7 готова заключить твердый контракт на покупку 50 ракет-носителей и опцион еще на 35. Общая сумма контракта составляла бы 1,5 миллиарда долларов.

"Союз-5" разрабатывается РКЦ "Прогресс" и РКК "Энергия" как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. Конструктивно "Союз-5" фактически является модернизированной российско-украинской ракетой "Зенит".

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем "Федерация" 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель – жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.