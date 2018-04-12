США не раскрывают информацию о полете своего самолета "Судного дня"



Е-4. Фото с сайта af.mil. Е-4. Фото с сайта af.mil.

Министерство обороны США не подтверждает и не опровергает сведения о том, что в среду состоялся полет одного из американских самолетов E-4B (И-4 Би), представляющих собой так называемый Национальный воздушный операционный центр. Американское военное ведомство не раскрывает никакую дополнительную информацию по данному поводу, сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.

"Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, (различные) виды Вооруженных сил (США) выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам. Мы, как правило, не обсуждаем особенности своих воздушных операций", - заявил Кроссон.

Он подчеркнул, что военное ведомство США вовсе не стремится обзавестись "привычкой говорить (публично) о каких-то случайно выбранных военных самолетах", взлетающих с американских баз. "Опять-таки, мы поднимаем летательные аппараты в воздух с разными целями: для подготовки (личного состава), перегона на ремонт и так далее. Добавить мне нечего", - отметил Кроссон.

Данные о полете самолета Boeing E-4B, предположительно поднявшегося в воздух с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо, были распространены в Twitter. Их источником стал сервис по отслеживанию перемещения некоторых видов военных и гражданских самолетов CivMilAir. Воздушные суда, играющие роль Национального воздушного операционного центра, американская печать именует самолетами "Судного дня", поскольку они предназначены в том числе для использования в случае ядерного военного конфликта.

Эти самолеты эксплуатирует Командование глобального удара ВВС США. Командование ими осуществляет Комитет начальников штабов (КНШ) американских Вооруженных сил (ВС). Личный состав непосредственно для операционного центра предоставляет Стратегическое командование ВС США. "Для оказания прямой поддержки президенту, министру обороны и КНШ по меньшей мере один E-4B (...) всегда семь дней в неделю находится 24 часа в сутки в состоянии тревоги на одной из множества выбранных баз в мире с командой, следящей за развитием событий в глобальных масштабах", - говорится в справке ВВС об этих самолетах.

В ней уточняется, что такие самолеты "защищены от последствий электромагнитного импульса" и применения вероятным противником ядерного оружия, оснащены самым современным оборудованием связи, могут заправляться в воздухе и брать на борт до 112 человек.