Китай начнет морские испытания первого авианосца 23 апреля



Первый авианосец китайской постройки проекта Type 001A.

Источник: rg.ru Первый авианосец китайской постройки проекта Type 001A.Источник: rg.ru

В Китае заявили о том, что готовы начать морские испытания своего первого авианосца Type 001A. Как сообщает газета Global Times, проведут их 23 апреля нынешнего года, в 69-годовщину основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии.

Военный эксперт из Пекина Ли Цзе прокомментировал, что это будет первый боевой авианосец в КНР. Оборудование и устройства на корабле находятся в стадии отладки, основной двигатель включен. В ходе морских испытаний в Бахайском заливе, об этом сообщали ранее, протестируют основные функции авианосца, радиолокационные и коммуникационные системы.

Авианосец Type 001A - первый корабль производства КНР. Его начали строить в 2013 году, а спустили на воду в 2017-м. Предварительно корабль назвали в честь китайской провинции - "Шаньдун". Его длина - 315 метров, ширина - 75. на борту можно поместить 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

Светлана Цыганкова