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Китай начнет морские испытания первого авианосца 23 апреля

13.04.2018 Российская газета 266 0
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Авианосец Type 001A
Первый авианосец китайской постройки проекта Type 001A.
Источник: rg.ru

В Китае заявили о том, что готовы начать морские испытания своего первого авианосца Type 001A. Как сообщает газета Global Times, проведут их 23 апреля нынешнего года, в 69-годовщину основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии.

Военный эксперт из Пекина Ли Цзе прокомментировал, что это будет первый боевой авианосец в КНР. Оборудование и устройства на корабле находятся в стадии отладки, основной двигатель включен. В ходе морских испытаний в Бахайском заливе, об этом сообщали ранее, протестируют основные функции авианосца, радиолокационные и коммуникационные системы.

Авианосец Type 001A - первый корабль производства КНР. Его начали строить в 2013 году, а спустили на воду в 2017-м. Предварительно корабль назвали в честь китайской провинции - "Шаньдун". Его длина - 315 метров, ширина - 75. на борту можно поместить 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).


Светлана Цыганкова
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
Тип 001А
Проекты
Авианосец

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