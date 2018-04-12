Китай начнет морские испытания первого авианосца 23 апреля
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Первый авианосец китайской постройки проекта Type 001A.
Источник: rg.ru
В Китае заявили о том, что готовы начать морские испытания своего первого авианосца Type 001A. Как сообщает газета Global Times, проведут их 23 апреля нынешнего года, в 69-годовщину основания Военно-морского флота Народно-освободительной армии.
Военный эксперт из Пекина Ли Цзе прокомментировал, что это будет первый боевой авианосец в КНР. Оборудование и устройства на корабле находятся в стадии отладки, основной двигатель включен. В ходе морских испытаний в Бахайском заливе, об этом сообщали ранее, протестируют основные функции авианосца, радиолокационные и коммуникационные системы.
Авианосец Type 001A - первый корабль производства КНР. Его начали строить в 2013 году, а спустили на воду в 2017-м. Предварительно корабль назвали в честь китайской провинции - "Шаньдун". Его длина - 315 метров, ширина - 75. на борту можно поместить 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).
Светлана Цыганкова
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12.04.2018
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