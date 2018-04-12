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Войска получат новый тяжелый огнемет "Тосочка" в 2020 году

13.04.2018 Российская газета 443 0
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Тяжелая огнеметная система "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система "Солнцепек", чьей наследницей и станет "Тосочка", успешно использована в сирийской кампании.
Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Опытно-войсковая эксплуатация новой тяжелой огнеметной системы "Тосочка" начнется в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы холдинга "Техмаш" Александр Кочкин.

- Сейчас готовятся опытные образцы новой системы для предварительных испытаний. Государственные испытания планируется провести в 2019 году, - рассказал Кочкин.

Столь короткий срок для испытаний объясняется тем, что боевой модуль системы остается без изменений. Главной особенностью "Тосочки" станет колесное шасси.

Вооруженные конфликты последнего времени подтвердили востребованность и эффективность самоходных тяжелых огнеметов. Россия, кстати, единственная страна в мире, выпускающая подобное оружие. В 2017 году поставки реактивных снарядов для ТОС "Солнцепек" выросли в 8,6 раза, сообщили в "Техмаше".

"Солнцепеки" с успехом применялись в Сирии - мощная защита огнеметов на танковом ходу позволяла им работать на переднем крае, ведя огонь прямой наводкой. Однако гусеничные машины малоподвижны и в условиях современной маневренной войны, где нет общей линии фронта, а есть локальные боевые операции, тяжелую технику приходится постоянно перебрасывать к месту применения на трейлерах, экономя ресурс гусеничных шасси и сохраняя дороги. Это дорого, хлопотно и небезопасно.

Решить проблему должна колесная "Тосочка". К тому же бандформирования, с которыми армиям приходится воевать в последнее время, не имеют тяжелого вооружения, критичного для колесного огнемета. А для классического боя в арсенале российской армии есть "Буратино" и "Солнцепеки" на базе танка Т-72.

Будут совершенствоваться и снаряды.

- Модернизация боеприпасов идет постоянно, это непрерывный процесс. Возможно, увеличится дальность стрельбы и площадь поражения, - считает директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

"Тосочку" создают в тульском НПО "Сплав" - главном российском разработчике залповых систем. Главным преимуществом тяжелых реактивных огнеметов являются термобарические боеприпасы: они выжигают изнутри укрепления, а на открытой местности создают перекрывающиеся ударные волны повышенной силы. Дополнительным поражающим фактором становится скачок атмосферного давления из-за выжигания атмосферного кислорода при объемном взрыве.


Антон Валагин
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Солнцепёк
Т-72
ТОС-1
Компании
Сплав НПО
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год

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