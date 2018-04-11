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Крылатая ракета "БраМос" будет совершенствоваться по нескольким направлениям, в том числе по увеличению дальности стрельбы - СП

12.04.2018 Интерфакс-АВН 284 0
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Ракета БраМос
Ракета БраМос.
Источник: EPA/JAGADEESH NV

Ченнаи (Индия). 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Присоединение Индии к международному режиму контроля за ракетными технологиями открыло новые возможности для совершенствования характеристик российско-индийских крылатых ракет "БраМос", сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" в ходе выставки DefExpo India - 2018 глава СП "БраМос" с российской стороны Александр Максичев.

"Мы постоянно работаем над увеличением дальности - это с одной стороны. С другой - ракета будет более интеллектуальной, более маневренной", - сказал он.

"Это задачи, которые стоят перед нами, и мы будем их решать", - отметил А.Максичев.

Первоначально заявленная дальность полета крылатой ракеты "БраМос" была 270 км. Недавно был выполнен успешный испытательный пуск на дальность 400 км.

В планах СП - работа над ракетой нового поколения BrahMos-NG. В данных о ней на стенде СП на выставке отмечается, что ее скорость превысит 3М (М - скорость звука в атмосфере), а ее масса будет значительно ниже, что позволит использовать ее в качестве вооружения не только истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, но и ряда других летательных аппаратов.

Основной продукт СП "БраМос" - сверхзвуковые крылатые ракеты "БраМос" всех видов базирования. Они состоят на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Недавно успешно прошли испытания крылатой ракеты воздушного базирования. Со стороны России в СП участвует реутовское НПО машиностроения.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
НПО машиностроения

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