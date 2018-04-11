Крылатая ракета "БраМос" будет совершенствоваться по нескольким направлениям, в том числе по увеличению дальности стрельбы - СП
|
|
Ракета БраМос.
Источник: EPA/JAGADEESH NV
Ченнаи (Индия). 11 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Присоединение Индии к международному режиму контроля за ракетными технологиями открыло новые возможности для совершенствования характеристик российско-индийских крылатых ракет "БраМос", сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" в ходе выставки DefExpo India - 2018 глава СП "БраМос" с российской стороны Александр Максичев.
"Мы постоянно работаем над увеличением дальности - это с одной стороны. С другой - ракета будет более интеллектуальной, более маневренной", - сказал он.
"Это задачи, которые стоят перед нами, и мы будем их решать", - отметил А.Максичев.
Первоначально заявленная дальность полета крылатой ракеты "БраМос" была 270 км. Недавно был выполнен успешный испытательный пуск на дальность 400 км.
В планах СП - работа над ракетой нового поколения BrahMos-NG. В данных о ней на стенде СП на выставке отмечается, что ее скорость превысит 3М (М - скорость звука в атмосфере), а ее масса будет значительно ниже, что позволит использовать ее в качестве вооружения не только истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, но и ряда других летательных аппаратов.
Основной продукт СП "БраМос" - сверхзвуковые крылатые ракеты "БраМос" всех видов базирования. Они состоят на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Недавно успешно прошли испытания крылатой ракеты воздушного базирования. Со стороны России в СП участвует реутовское НПО машиностроения.
|
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.11.2017 Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
21.08.2017 Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
16.03.2017 «БраМос» наращивает ударную мощь
13.03.2017 Новый калибр: убийцу авианосцев ракету BrahMos уменьшат в размерах
15.02.2017 Потопит и авианосец
09.01.2017 Год оружия
24.10.2016 Россия и Индия хотят "научить" ракету "БраМос" уничтожать авианосцы
09.08.2016 Первые Су-30МКИ с ракетами «БраМос» поступят на вооружение ВВС Индии в 2017 году