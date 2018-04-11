ArmHiTec 2018: Россия начнет новые поставки оружия в Армению в этом году
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Президент Армении Серж Саргсян на открытии выставки «ArmHiTec-2018». Справа – министр обороны Виген Саргсян.
Источник: Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»
Поставки будут осуществляться в рамках кредита на 100 миллионов долларов, утвержденного правительством Армении еще в октябре прошлого года и одобренного парламентом в декабре.
Россия в текущем году начнет новые поставки оружия в Армению. Об этом 29 марта сообщил журналистам на выставке ArmHiTec-2018 в Ереване заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Поставки будут осуществляться в рамках кредита на 100 миллионов долларов, утвержденного правительством Армении еще в октябре прошлого года и одобренного парламентом в декабре.
"Поставки вооружений в рамках кредита предусмотрены на 2018 год", — отметил замглавы ФСВТС.
Напомним, что оборонный кредит, который выдает Россия – второй за последние три года. В 2015 года республика получила от Москвы кредит на покупку вооружений на 200 миллионов долларов. Поставки по этой кредитной линии были завершены в конце 2017 года.
В Ереване 29-31 марта прошла Вторая Международная выставка вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018. Помимо армянских компаний, в ней участвуют 30 компаний из 14 стран, в том числе и такие крупнейшие российские компании, как "Уралвагонзавод", "Концерн ВКО "Алмаз — Антей", АО "НПО "Техмаш", АО "НПО "Прибор", АО "НПО "СПЛАВ", АО "РСК "МиГ".
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11.04.2018
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