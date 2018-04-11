Генштаб ВС РФ опроверг данные ВОЗ о 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе



Виктор Познихир.

Источник: ТВ Центр Виктор Познихир.Источник: ТВ Центр

Генерал-лейтенант Виктор Познихир назвал безответственными заявления международной организации

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Данные о 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе не соответствуют действительности. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Ранее в среду Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек обратились к врачам после обстрела Думы 7 апреля с симптомами воздействия отравляющих веществ. 70 человек, по данным организации погибло, у 43 были симптомы, соответствующие воздействию "крайне токсичных химикатов". Как заявил заместитель генерального директора организации Питер Салама, "ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал; для оценки последствий".

По словам Познихира, чтобы установить местоположение этих пострадавших, военные РФ за прошедшие несколько часов связались с представителями сирийского Красного Полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, на месте участвующих в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте. "Никакими данными, озвученными представителем Всемирной организацией здравоохранения, никто из них не обладает", - отметил генерал.

Кроме того, во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил ТАСС, что организация не имеет доступа в город Дума и не может подтвердить информацию о применении там химического оружия.

Познихир пригласил представителей ВОЗ в Думу. "Если представители Всемирной организации здравоохранения действительно хотят разобраться в этой ситуации, мы приглашаем их в Восточную Гуту и готовы обеспечить безопасность и все условия для работы", - сказал российский генерал.

При этом он напомнил, что ранее данная организация уже ошибалась в своих оценках. Так, по словам Познихира, в 2015 году представители ВОЗ в ходе гуманитарной операции в Алеппо неоднократно заявляли о якобы катастрофической ситуации и отсутствии лекарств в подконтрольных боевикам районах города. "Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ. Несмотря на многочисленные обращения России, руководство этой организации так и не предоставило никакой информации или объяснений по этому вопросу", - отметил Познихир.

Данные российских специалистов

Познихир напомнил, что в Думе 9 апреля, всего спустя два дня после якобы состоявшегося авиаударов химическими бомбами, на месте предполагаемого инцидента побывали российские медики и специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

"Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы "применения" химоружия". Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ", - сообщил генерал.

Также российские представители обследовали территории и больницу, показанные на съемках "Белых касок", опросили медиков и больных. Фактов применения отравляющих веществ, а также пострадавших среди жителей этого города выявить не удалось. Генерал отметил, что врачи, местное население и даже сами боевики, покидающие Думу, не знают о пострадавших в результате применения химоружия.

Российские врачи также зафиксировали, что в единственную больницу Думы не поступали и не обращались пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор. "Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ. Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают", - сказал он.

Безотвественные заявления

В этой связи российский генерал назвал заявления о 500 отравившихся безответственными. По его словам, они "не только дискредитируют организацию, но и способствуют новому витку эскалации обстановки и труднопредсказуемым последствиям, в первую очередь для мирного населения Сирии".

Познихир отметил, что в отличии от ВОЗ, Организация по запрещению химического оружия 10 апреля приняла официальное решение направить специальную миссию в Думу для проведения объективного расследования. "Со своей стороны, мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности", - отметил он.

С утверждением о том, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте применили химоружие, выступили несколько НПО, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте этой организации, говорится, что при бомбардировке города использовались в частности бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители. Впоследствии никаких подтверждений сообщений о "химическом нападении" в городе Дума предоставлено не было, местные больницы сообщили, что к ним не поступало людей с признаками отравления.