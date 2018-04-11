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В Параде Победы могут быть задействованы робототехнические комплексы

12.04.2018 Военное обозрение 290 0
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Робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" могут быть задействованы в Параде Победы на Красной площади, передает Интерфакс сообщение информированного источника.

http://766uptk.ru

Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях,

сказал агентству источник.

Ранее сообщалась, что в воздушной части парада примут участие новейшие истребители Су-57.

Кроме того, стало известно об участии в параде на главной площади страны боевых машин поддержки танков "Терминатор".

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками Олега Салюкова, всего в праздничном мероприятии "будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих".

Недавно в российском военном ведомстве сообщили, что испытания "Урана-9" завершатся до конца текущего года.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" разрабатывается компанией "766 УПТК". Он предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. По словам разработчиков, комплекс "способен поражать цели на расстоянии до 5 км в дневное время и 3,5 км ночью, на его вооружении стоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет, реактивные огнеметы "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами".

"Уран-6" предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он активно использовался в Сирии, а также на Северном Кавказе.

http://766uptk.ru
11.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Атака
БМПТ Рамка-99
ПАК ФА
Уран-6
Уран-9
Шмель-М
Компании
766 УПТК
Проекты
Робот
РТК

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