Каждому "Куку" - по торпеде! Экс-главком ВМФ РФ дал пару советов

Если у России возникнет необходимость потопить американский эсминец Donald Cook, у российских военных есть для этого все необходимые средства. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.

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По мнению Масорина, российскому флоту вряд ли придется предпринимать какие-либо действия в отношении американского судна, однако, как напомнил адмирал, при необходимости ВМФ сможет поразить "Кука".

Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле

— цитирует ТК "Звезда" адмирала

10 апреля американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.