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Каждому "Куку" - по торпеде! Экс-главком ВМФ РФ дал пару советов

12.04.2018 Военное обозрение 450 0
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Если у России возникнет необходимость потопить американский эсминец Donald Cook, у российских военных есть для этого все необходимые средства. Об этом сообщил бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.

http://www.globallookpress.com/

По мнению Масорина, российскому флоту вряд ли придется предпринимать какие-либо действия в отношении американского судна, однако, как напомнил адмирал, при необходимости ВМФ сможет поразить "Кука".

Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле

— цитирует ТК "Звезда" адмирала

10 апреля американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 крылатыми ракетами Tomahawk, подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Масорин Владимир

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