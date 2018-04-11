Шесть ЗРПК "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области



Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Источник: rg.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".Источник: rg.ru

ЦАМТО, 11 апреля. Шесть ЗРПК "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны ЦВО заступили на боевое дежурство в Саратовской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу округа.

"ЗРПК "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики из Поволжья успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также в марте выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 "Триумф", – сообщили в пресс-службе ЦВО.