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Шесть ЗРПК "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области

12.04.2018 ЦАМТО 232 0
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Панцирь-С1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 11 апреля. Шесть ЗРПК "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны ЦВО заступили на боевое дежурство в Саратовской области, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу округа.

"ЗРПК "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики из Поволжья успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также в марте выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 "Триумф", – сообщили в пресс-службе ЦВО.
11.04.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
Гособоронзаказ

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