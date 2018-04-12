Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России



Танки Т-72.

Источник: © РИА Новости, Кирилл Брага Танки Т-72.Источник: © РИА Новости, Кирилл Брага

Что касается защиты, то на танках Т-90М, которые удалось увидеть в действии, применяется комплекс динамической защиты "Реликт", как и на Т-72Б3 и Т-80БВМ. Однако на Т-90М больше противокумулятивных экранов с решетками, которые защищают основание башни и заднюю часть машины. На танке Т-90М также сохранена система электронно-оптической активной защиты "Штора", которая использовалась в более ранних моделях Т-90. Характерные для "Шторы" "глаза", обеспечивающие создание помех, в новом варианте отсутствуют, однако танк сохранил способность фиксировать пуски ракет и автоматически включать дымовую завесу. Танки Т-72Б3 и Т-80БВМ такой возможностью не обладают.

В годы холодной войны западные аналитики часто приходили в недоумение, видя, сколько в Советском Союзе существует различных типов танков. Одновременно в этой стране находились на вооружении и проходили модернизацию восемь различных танковых моделей: ПТ-76, Т-10, Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. Когда распался Советский Союз, казалось, что концепции разнообразия в танковых войсках тоже пришел конец.

После катастрофического применения танков Т-80 в Грозном возникло впечатление, что военные сосредоточили внимание только на таких машинах как Т-90 и Т-72. Танки Т-80У и Т-80УЭ переоснащали и модернизировали только в небольших количествах. Возможно, это была мера экономии, поскольку и те, и другие танки делали и ремонтировали на танковом предприятии "Уралвагонзавод".

Но когда Россия возобновила производство модели Т-80, приступив к строительству танка Т-80БВМ, и продолжила разработку Т-72 и Т-90, это стало признаком того, что военное командование вернулось к концепции разнообразия в танковых войсках Российской Федерации.

Но чем отличаются эти танки, и имеют ли одни машины значительные преимущества над другими?

В последнее время основное внимание уделяется серии танков Т-72, находящихся на вооружении в российской армии. Появление танка Т-72Б3 на Украине привело к тому, что к нему сегодня приковано внимание как к новому основному боевому танку в вооруженных силах России. На самом деле, Т-72Б3 будет основным боевым танком лишь до тех пор, пока в российской армии не появятся в значительных количествах машины "Армата".

В целом Т-72Б3 является модернизированной версией Т-72Б и Т-72БА, которым он придет на смену, обладая более совершенными боевыми характеристиками. Новый двигатель повысил его подвижность на поле боя, а комплекс динамической защиты "Реликт" лучше защищает этот танк от любых угроз. Благодаря появлению тепловизионного прицела наводчика "Сосна-У", который используется вместе с обычным танковым прицельным комплексом 1A40-4, Т-72Б3 гораздо эффективнее обнаруживает цели и ведет бой в неблагоприятных погодных условиях. Главное орудие танка 2А46 было модернизировано, и теперь ведет стрельбу новыми боеприпасами.

Танк Т-72Б3М, являющийся дальнейшей модернизацией Т-72Б3, оснащен панорамным прицелом командира ПК-ПАН, который позволяет ему самостоятельно вести поиск целей, а затем поворачивать башню для их поражения. Это так называемая функция поиска-уничтожения.

У западных танков такая функция распространена довольно широко. На американском танке М1А2 имеется командирский автономный тепловизионный прибор наблюдения CITV, а на танке "Леопард 2А5" установлен панорамный прицел-прибор наблюдения командира PERI-R17A. Таким образом, возможности Т-72Б3М по ведению наблюдения и оценке обстановки примерно такие же, как у западных машин.

Семейство танков Т-80 тоже проходит очередной этап модернизации. Т-80БВМ является самым современным вариантом Т-80. На этом танке также установлен прицел "Сосна-У", но там нет традиционного оптического прицела 1Г42. "Сосна-У" выполняет функции главного прицельного приспособления наводчика. У танка имеется запасной прицел ПДТ (прицел-дублер тепловизионный), обладающий более слабыми характеристиками, поскольку у него нет современной функции упреждения цели, и он не может наводить на цель противотанковый управляемый снаряд. Эту задачу выполняет "Сосна" и прицел 1А40-4.

Таким образом, у танка Т-80БВМ меньше возможностей для дублирования по сравнению с Т-72Б3. Однако этот танк более эргономичен.

Поскольку "Сосна-У" является главным прицелом для наводчика, она размещается в танке непосредственно перед ним. На Т-72Б3 этот прицел сдвинут в сторону, из-за чего им труднее пользоваться, а длительное его применение вызывает большие неудобства.

Т-80 модернизируется аналогичным образом и в других отношениях, что делает процесс модернизации похожим на усовершенствование Т-72Б3. Однако у Т-80 сохранено его традиционное преимущество, такое как газотурбинный двигатель, обеспечивающий ему большую мощность, чем у Т-72Б3, и дающий Т-80БВМ большую мощность на единицу веса. Этот двигатель также лучше проявил себя в условиях Арктики, начиная с температуры минус 40 градусов Цельсия.

Что касается защиты, то в Т-80БВМ используется динамическая защита "Реликт", благодаря которой этот танк по своей защищенности не уступает Т-72Б3. Конфигурация комплекса динамической защиты "Реликт" у Т-80БВМ примерно такая же, как и у Т-72Б3, с пластинами вокруг башни, которые расположены под углом друг к другу. В целом Т-80БВМ по своим характеристикам сопоставим с танком Т-72Б3, но имеет большую подвижность на поле боя. Однако у него нет усовершенствованного тепловизора командира, каким оснащен Т-72Б3М.

Танк Т-90М "Прорыв-3" является третьим основным боевым танком, находящимся в разработке. В январе 2017 года появились сообщения о том, что все танки Т-90 в российской армии пройдут модернизацию до его уровня. Это более глубокая модернизация, чем у Т-72Б3, поскольку на Т-90 планируется установить новую пушку 2А82. В настоящее время на танках Т-90М, Т-72Б3 и Т-80БВМ используются модернизированные версии орудия 2А46.

Новая пушка позволяет использовать более длинные снаряды, что повышает пробивную способность каждого выстрела. Калибр остался без изменений - 125 мм, и благодаря этому из данного орудия можно вести стрельбу более старыми боеприпасами других типов. На Т-90М установлен автономный тепловизор командира, который обеспечивает функцию поиска и уничтожения цели.

На танке также имеется тепловизионный прицел наводчика, хотя не до конца понятно, какого типа. Некоторые аналитики говорят, что это будет прицел "Ирбис-К", все компоненты которого отечественного производства.

Другие же специалисты отмечают, что представленный публике танк Т-90М имеет лишь прицел наводчика "Сосна-У" и прицел командира ПК-ПАН, в которых используются детали французского производства. Российский ВПК получил разрешение на серийное производство прицелов "Ирбис", и похоже, что он будет устанавливаться на новых танках Т-90М.

Что касается защиты, то на танках Т-90М, которые удалось увидеть в действии, применяется комплекс динамической защиты "Реликт", как и на Т-72Б3 и Т-80БВМ. Однако на Т-90М больше противокумулятивных экранов с решетками, которые защищают основание башни и заднюю часть машины. На танке Т-90М также сохранена система электронно-оптической активной защиты "Штора", которая использовалась в более ранних моделях Т-90. Характерные для "Шторы" "глаза", обеспечивающие создание помех, в новом варианте отсутствуют, однако танк сохранил способность фиксировать пуски ракет и автоматически включать дымовую завесу. Танки Т-72Б3 и Т-80БВМ такой возможностью не обладают.

Т-90М планируется оснастить усовершенствованным комплексом динамической защиты "Малахит", что обеспечит увеличение производства по сравнению с установленным на Т-72Б3 и Т-80БВМ комплексом "Реликт". Кроме того, Т-90М планируется оснастить системой активной защиты "Афганит". Но фотографий Т-90М с "Афганитом" и "Малахитом" нет.

Чарли Гао (Charlie Gao)

The National Interest, США