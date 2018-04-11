Боевые "Альбатросы": "Летающие парты" стали грозными штурмовиками



Учебно-боевой самолет L-39 "Альбатрос".

Источник: rg.ru Учебно-боевой самолет L-39 "Альбатрос".Источник: rg.ru

Учебно-боевые самолеты L-39 "Альбатрос" в Сирии стали грозными легкими штурмовиками. Они и в настоящее время нередко вылетают на боевые задания. В Сети появилось видео, на котором запечатлены эти крылатые машины во время полета.

Ранее неоднократно отмечалось, что на этих "летающих партах" нет современных систем защиты от зенитно-ракетных комплексов противника. Поэтому пилоты L-39 очень серьезно рискуют, отправляясь на задания.

Так, в конце декабря минувшего года на севере провинции Хама ракета переносного зенитно-ракетного комплекса попала в одну из "Элок". В результате объятая пламенем машина врезалась в землю, пилот не смог катапультироваться.

Несмотря на смертельную опасность, сирийские летчики на L-39 по-прежнему вносят достойный вклад в победу над силами международного терроризма.

Учебно-боевые L-39 во времена существования Варшавского договора были основными машинами такого предназначения в военно-воздушных силах Советского Союза и ряда других стран, входящих в эту военно-политическую организацию.

Большое количество этой техники поставлялось дружественным государствам, одним из которых и была Сирия. В 80-е годы из ЧССР в эту арабскую страну направили 55 L-39ZO и 44 L-39ZA.

На то время эти самолеты считались одними из самых передовых в мире. При взлетном весе в 5 200 кг они способны забираться на высоту в 9 км и развивать максимальную скорость в 630 км/ч. Дальность полета составляет более 1700 км.

На "Элку" возможна установка 23-мм двуствольной пушки с боекомплектом в 150 снарядов. На четырех точках подвески можно закрепить блоки с шестнадцатью неуправляемыми реактивными снарядами калибра 57-мм или подвесить до 4 бомб весом до 500 кг каждая.

В настоящее время, по разным оценкам, в составе ВВС Сирии сохранилось около 40 самолетов L-39.

Алексей Брусилов