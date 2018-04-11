Боевые "Альбатросы": "Летающие парты" стали грозными штурмовиками
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Учебно-боевой самолет L-39 "Альбатрос".
Источник: rg.ru
Учебно-боевые самолеты L-39 "Альбатрос" в Сирии стали грозными легкими штурмовиками. Они и в настоящее время нередко вылетают на боевые задания. В Сети появилось видео, на котором запечатлены эти крылатые машины во время полета.
Ранее неоднократно отмечалось, что на этих "летающих партах" нет современных систем защиты от зенитно-ракетных комплексов противника. Поэтому пилоты L-39 очень серьезно рискуют, отправляясь на задания.
فيديو مميز لطائرات L-39 سورية .. #syria #syaaf pic.twitter.com/cgGzuymFip— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 9 апреля 2018 г.
Так, в конце декабря минувшего года на севере провинции Хама ракета переносного зенитно-ракетного комплекса попала в одну из "Элок". В результате объятая пламенем машина врезалась в землю, пилот не смог катапультироваться.
Несмотря на смертельную опасность, сирийские летчики на L-39 по-прежнему вносят достойный вклад в победу над силами международного терроризма.
Учебно-боевые L-39 во времена существования Варшавского договора были основными машинами такого предназначения в военно-воздушных силах Советского Союза и ряда других стран, входящих в эту военно-политическую организацию.
Большое количество этой техники поставлялось дружественным государствам, одним из которых и была Сирия. В 80-е годы из ЧССР в эту арабскую страну направили 55 L-39ZO и 44 L-39ZA.
На то время эти самолеты считались одними из самых передовых в мире. При взлетном весе в 5 200 кг они способны забираться на высоту в 9 км и развивать максимальную скорость в 630 км/ч. Дальность полета составляет более 1700 км.
На "Элку" возможна установка 23-мм двуствольной пушки с боекомплектом в 150 снарядов. На четырех точках подвески можно закрепить блоки с шестнадцатью неуправляемыми реактивными снарядами калибра 57-мм или подвесить до 4 бомб весом до 500 кг каждая.
В настоящее время, по разным оценкам, в составе ВВС Сирии сохранилось около 40 самолетов L-39.
Алексей Брусилов
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11.04.2018
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