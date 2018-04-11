Истребители Су-35 и МиГ-31 впервые будут участвовать в параде Победы во Владивостоке
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Истребитель Су-35С во время летно-тактических учений.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков
По центральной площади города пройдут около 1,5 тыс. человек
ВЛАДИВОСТОК, 11 апреля. /ТАСС/. Зенитно-ракетные комплексы С-400, новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 впервые примут участие в параде Победы во Владивостоке. Об этом сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Впервые в ходе прохождения боевой техники на параде во Владивостоке будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортеры БТР-82А В ходе авиационной составляющей парада зрители будут наблюдать пролет около 20 летательных аппаратов различных классов. Впервые в показе авиационной техники совместно с морской авиацией Тихоокеанского флота примут участие новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31", - сказал он.
В целом в параде во Владивостоке задействуют более 50 единиц техники, в том числе комплексы ПВО "Оса", береговые ракетные установки "Бастион", зенитно ракетно- пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины.
По центральной площади города пройдут около 1,5 тыс. человек. В параде примут участие батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск. В колоннах торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС, МВД, Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.
"9 мая в 22:00 по местному времени (15:00 мск) силами Тихоокеанского флота будет дан праздничный салют. С территории Владивостокской крепости залпы фейерверка будут производиться расчетами двух салютных установок 2А-85, а для звукового сопровождения используют две гаубицы Д-30", - добавил Воскресенский.
Ранее ТАСС сообщал, что в мероприятиях ко Дню Победы в Приморье должен принять участие один из поднятых со дна Баренцева моря танков "Шерман", корпус которого уже доставили в регион из Мурманской области. Во Владивостоке его отреставрируют военные специалисты.
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11.04.2018
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