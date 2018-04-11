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Десантный корабль "Иван Грен" завершает испытания и будет передан ВМФ в мае

12.04.2018 ТАСС 217 0
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БДК "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016.
Источник: Curious / forums.airbase.ru

Второй корабль проекта 11711 строится "хорошими темпами", сообщил гендиректор завода "Янтарь" Эдуард Ефимов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", заложенный 14 лет назад, будет передан Военно-морскому флоту России в мае нынешнего года. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

"В начале апреля "Иван Грен" приступил к финальной фазе государственных испытаний. Мы планируем до середины апреля их закончить, провести ревизию, окончательную отделку и в мае передать этот корабль Военно-морскому флоту России ", - сказал он.

Ефимов подчеркнул, что у головного корабля проекта 11711 "непростая судьба": проектировать его начали еще 1990-х годах, строить - в 2004 году. В 2010 году строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования. "Продолжилось оно в 2014. На протяжении всех этих лет заказчик неоднократно менял технические требования", - добавил он.

Второй корабль серии, сообщил гендиректор "Янтаря", строится "хорошими темпами".

"Мы его планируем в мае спустить на воду, и в планах нашего предприятия передать его Военно-морскому флоту в этом году, в соответствии с контрактом", - сказал он. При этом, по его словам, продолжать серию кораблей проекта 11711 не планируется.

БДК проекта 11711 разработан Невским проектно- конструкторским бюро (Санкт-Петербург) как глубокая модификация десантного корабля проекта 1171 "Тапир". Головной корабль ("Иван Грен") заложен 24 декабря 2004 года, второй ("Петр Моргунов") - 11 июня 2015 года. Предназначен для перевозки и высадки усиленной роты морской пехоты (13 танков, 36 бронемашин, 300 десантников), несет два вертолета Ка-29. В настоящее время в состав ВМФ России входят 19 БДК устаревших проектов 775 (польской постройки 1976-1991 годов) и 1171 (постройки 1966-1974 годов).

 
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Польша
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
1171 Тапир
11711

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