Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море отразили авиаудар условного врага
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Малый противолодочный корабль «Брест».
Источник: Korabli.eu
Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38
МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в среду в пресс-службе флота.
В ходе маневров корабли отражали налет авиации условного противника и уничтожали управляемую авиабомбу. Экипажи отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176.
Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики осуществили сброс учебной авиабомбы, которая была в итоге сбита. Экипажи также отработали тактику маневрирования при отражении атак с воздуха и координацию действий при сопровождении целей.
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11.04.2018
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