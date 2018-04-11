Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море отразили авиаудар условного врага



Малый противолодочный корабль «Брест».

Источник: Korabli.eu Малый противолодочный корабль «Брест».Источник: Korabli.eu

Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38

МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в среду в пресс-службе флота.

В ходе маневров корабли отражали налет авиации условного противника и уничтожали управляемую авиабомбу. Экипажи отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176.

Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики осуществили сброс учебной авиабомбы, которая была в итоге сбита. Экипажи также отработали тактику маневрирования при отражении атак с воздуха и координацию действий при сопровождении целей.