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Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море отразили авиаудар условного врага

12.04.2018 ТАСС 194 0
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МПК "Брест"
Малый противолодочный корабль «Брест».
Источник: Korabli.eu

Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38

МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в среду в пресс-службе флота.

В ходе маневров корабли отражали налет авиации условного противника и уничтожали управляемую авиабомбу. Экипажи отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176.

Противодействие кораблям оказывали самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики осуществили сброс учебной авиабомбы, которая была в итоге сбита. Экипажи также отработали тактику маневрирования при отражении атак с воздуха и координацию действий при сопровождении целей.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
Ил-38
Оса-АКМ
Проекты
Военные учения
СФ

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