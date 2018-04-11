Медведев рассказал о партнерах России в военно-техническом сотрудничестве
|
|
Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Круг партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества сегодня включает более сотни государств, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции на международном рынке вооружений. Так, в 2012 году объем экспорта был в районе 14 миллиардов долларов, все последующие годы удерживался на уровне 15 миллиардов.
"Даже в условиях санкций портфель заказов не опускался ниже 45 миллиардов долларов. А география военно-технического сотрудничества постоянно растет. Сегодня среди партнеров России больше 100 государств", - сообщил Медведев, выступая в среду с отчетом о работе правительства.
|
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.04.2018 Медведев: за шесть лет в ВС РФ поступило более 58 тысяч единиц систем и комплексов
12.04.2018 Медведев рассказал о защите России от террористов
12.04.2018 В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов
12.04.2018 Медведев рассказал о работе правительства над привлечением молодежи в ОПК
11.04.2018 Геннадий Зюганов следит за истребителями
10.04.2018 Главный договор России и США: кто нарушит первым
19.03.2018 Инвестиции: Инфраструктурная ипотека для частных инвесторов
19.03.2018 ВМФ России: провал на фоне успехов