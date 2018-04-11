ОНПП «Технология» в два раза увеличило поставки конструкционной оптики для авиации и других отраслей



Крупногабаритные конструкции ОНПП «Технология».

Источник: https://technologiya.ru/ Крупногабаритные конструкции ОНПП «Технология».Источник: https://technologiya.ru/

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех), ведущий разработчик и производитель новых композиционных материалов, увеличил в 2017 году выручку на 10% - до 6,2 млрд рублей. Одним из факторов роста стало увеличение объемов производства высокотехнологичных конструкций и изделий конструкционной оптики для космической отрасли, авиации и железнодорожного транспорта.

По итогам года ОНПП «Технология» занимает 45% рынка авиационного остекления (в 2016 г. - 35%) и остается лидирующим поставщиком железнодорожного остекления кабин машинистов (70% рынка, годом ранее - 65%).

«Предприятие успешно реализует стратегию паритета между гражданской и военной продукцией, эффективно сотрудничая с заказчиками по обоим направлениям. Росту объема продаж способствовало создание новых материалов и изделий для таких гражданских отраслей как космос, авиастроение и тяжелое машиностроение. В частности, организовано производство изделий из оптического поликарбоната – перспективного материала, обладающего высокой ударной прочностью и в два раза меньшим весом по сравнению с аналогами из силикатного стекла», – рассказал индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

В 2017 году ОНПП «Технология» полностью исполнило контракты в интересах космической отрасли. На 10 % увеличился объем поставок тепловых панелей и каркасов солнечных батарей для космических аппаратов (180 – в 2017 г., 164 – в 2016 г.) В рамках проекта «ЭкзоМарс-2020» совместно с Роскосмосом внедрены технологии производства десантного модуля для марсохода из полимерных композиционных материалов.

Каркас солнечной батареи ОНПП «Технология» для космических аппаратов. Источник: https://technologiya.ru/

Среди значимых итогов предприятия – старт серийного выпуска углепластиковых деталей кессонов киля и стабилизатора отечественного авиалайнера МС-21.

По сравнению с 2016 годом в 2 раза выросли продажи изделий конструкционной оптики. Предприятие на 30% увеличило объем сбыта продукции авиационного остекления, прежде всего для вертолетной техники, тяжелого транспортного самолета Ил-76 и его модификаций, в том числе модернизированного Ил-76МД-90А. Также значительно выросло производство элементов остекления кабин машинистов для новой железнодорожной техники.

В 2017 году на ОНПП «Технология» успешно введены объекты строительства с долей государственных капитальных вложений в рамках трех федеральных целевых программ. Запущены в эксплуатацию уникальные комплексы автоматизированной выкладки препрега и безавтоклавного формования изделий из полимерных композиционных материалов. Также открыт новый участок механической обработки крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов и введен в строй многоцелевой обрабатывающий центр с числовым программным управлением для изготовления оснастки и обработки с высокой точностью изделий из композиционных и других материалов.

«Оборудование такого уровня запущено в России впервые. Ввод новых участков и современных комплексов позволит ОНПП «Технология» обеспечить успешное выполнение задач по серийному выпуску элементов конструкций из полимерных композиционных материалов для новейших образцов современной авиационной техники в 2018 году», - отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.