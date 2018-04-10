Аргентина покупает французские патрульные корабли Gowind
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Главы МИД Аргентины и Франции подписали соглашение, согласно которому аргентинские ВМС приобретут из наличия французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также закажут три новых практически идентичных корабля (Gowind OPV 90) у французской компании Kership, сообщает bmpd со ссылкой на газету Ouest-France.
Входящий сейчас в состав ВМС Франции патрульный корабль Р 725 L'Adroit типа Gowind, планируемый к приобретению Аргентиной.
Naval Group
По данным газеты, "окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной и компанией Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou) в течение текущего года".
Три 90-метровых патрульных корабля типа Gowind будут строиться на судоверфи в Лориане.
Справка ресурса: "патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2011 году в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом".
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10.04.2018
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