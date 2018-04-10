В ЮВО поступили модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Буратино"



Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Тяжёлая огнемётная система залпового огня на базе танка Т-72 ТОС-1 Буратино.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 10 апреля. В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО, дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино".

Система "Буратино" создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника.

Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором.

"Буратино" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении, сообщает пресс-служба Южного военного округа.