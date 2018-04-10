В Военной академии РВСН подведены итоги участия в XXI Московском Международном Салоне "Архимед-2018"



Золотая медаль мобильного измерительного пункта (МИП) на XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016».

Источник: http://www.spacecorp.ru/ Золотая медаль мобильного измерительного пункта (МИП) на XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016».Источник: http://www.spacecorp.ru/

ЦАМТО, 10 апреля. С 5 апреля по 8 апреля в культурно-выставочном центре "Сокольники" состоялся XX1 Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий "Архимед-2018".

В Салоне приняло участие более 300 организаций из 22 государств и 52 регионов Российской Федерации.

Основной целью организации и проведения Салона "Архимед" является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Экспозиция академии была представлена 13-ю экспонатами.

Изобретали и рационализаторы положили в копилку своих достижений в общей сложности 13 медалей. Среди них: 1 – золотая, 5 – серебряных, 8 – бронзовых.

Золотой медалью салона награждена разработка "Устройство обнаружения и распознавания объектов" – автор капитан Владимир Филатов.

По итогам салона Военная академия РВСН имени Петра Великого отмечена Кубком "За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства".

Ежегодно в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого выполняются научно-исследовательские работы по заданию органов военного управления Минобороны России, отделов и служб РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.