В Военной академии РВСН подведены итоги участия в XXI Московском Международном Салоне "Архимед-2018"
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Золотая медаль мобильного измерительного пункта (МИП) на XIX Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016».
Источник: http://www.spacecorp.ru/
ЦАМТО, 10 апреля. С 5 апреля по 8 апреля в культурно-выставочном центре "Сокольники" состоялся XX1 Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий "Архимед-2018".
В Салоне приняло участие более 300 организаций из 22 государств и 52 регионов Российской Федерации.
Основной целью организации и проведения Салона "Архимед" является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.
Экспозиция академии была представлена 13-ю экспонатами.
Изобретали и рационализаторы положили в копилку своих достижений в общей сложности 13 медалей. Среди них: 1 – золотая, 5 – серебряных, 8 – бронзовых.
Золотой медалью салона награждена разработка "Устройство обнаружения и распознавания объектов" – автор капитан Владимир Филатов.
По итогам салона Военная академия РВСН имени Петра Великого отмечена Кубком "За активную работу по развитию изобретательства и рационализаторства".
Ежегодно в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого выполняются научно-исследовательские работы по заданию органов военного управления Минобороны России, отделов и служб РВСН, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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10.04.2018
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