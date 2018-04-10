Анатолий Мирошниченко: "Омский "Сатурн" обновляет производственные мощности под выпуск новых изделий для систем ПВО И ВКО"

Анатолий Мирошниченко. Источник: Интерфакс

Приоритетной задачей для предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса является выпуск перспективных образцов вооружений, которые определят боевую мощь российской армии. В составе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" омское публичное акционерное общество "Сатурн" получило новый вектор развития, и сегодня успешно реализует задачи по выпуску продукции для противовоздушной обороны страны. О том, над какими задачами "Сатурн" работает в настоящее время, о перспективах компании рассказал "Интерфаксу-АВН" генеральный директор ПАО "Сатурн" Анатолий Мирошниченко.

- Анатолий Михайлович, каковы итоги работы ПАО "Сатурн" в 2017 году?

- Основной результат деятельности нашего предприятия за последние годы - сохранение ведущих позиций в области выпуска специальной радиоэлектронной аппаратуры. Об этом свидетельствует своевременное выполнение госконтрактов. Предприятием выполнены договорные обязательства в части поставок спецтехники основной номенклатуры, за 2017г. рост объемов производства к уровню 2016г. составил 150%. На 2018 год заключены договоры на поставку изделий по государственным контрактам с объемами не ниже уже имеющихся.

В целом деятельность ПАО "Сатурн" характеризуется высокими темпами роста производства, а практическое внедрение результатов опытно-конструкторской деятельности позволяет создавать современные образцы спецтехники.

- Известно, что ПАО "Сатурн" в последние годы уделяет большое внимание развитию производственного потенциала. В 2015 и 2017 годах были проведены презентации модернизированных производственных мощностей. Какие виды производств были переоснащены в ходе реализованного проекта?

- Программа обновления производственных мощностей у нас была долгосрочной, в 2012 году мы разработали проект техперевооружения, после чего началась его реализация. На предприятии был обновлен парк технологического оборудования в механообрабатывающем, литейном производстве, монтажно-сборочном, реконструировано и оснащено современным оборудованием гальваническое производство.

- Механообрабатывающее производство было обновлено одним из первых?

- Да. В 2014г. введен в эксплуатацию участок токарных автоматов и фрезерных обрабатывающих центров с роботизированным комплексом, предназначенный для высокопроизводительной механической обработки деталей малой и средней величины любой сложности. Техническое перевооружение механообрабатывающего производства позволило "Сатурну" выполнить увеличенные производственные планы в полном объеме, сократить время проверки сложных корпусных деталей. Кроме того, дало возможность обществу заниматься освоением новых изделий, относящихся к точной механике.

- Одним из значимых этапов технического перевооружения стала модернизация гальванического производства. Какие технические решения были реализованы при обновлении гальваники?

- Введены в эксплуатацию восемь гальванических линий: пять – ручного обслуживания и три механизированные, с применением автооператоров ножничного типа. Ручные гальванические линии являются оптимальным вариантом для покрытия средних и мелкоразмерных деталей, задача механизации – увеличение производственной программы путем обработки большего количества деталей в одной загрузке. Комплекс гальванического оборудования позволяет выполнять в сумме до 18 видов покрытий на цветных и черных металлах. Существенным моментом стали новые технические решения в области охраны окружающей среды – создание комплекса очистных сооружений, который работает полностью в автоматическом режиме с визуализацией всех происходящих этапов очистки. Система водоподготовки и очистки промышленных стоков с замкнутым водооборотом позволяет заново использовать в производстве до 90% потребляемой воды.

В общем, гальванику мы модернизировали полностью, реконструкции подвергся весь корпус, начиная с кровли, поскольку он уже основательно устарел с момента ввода в эксплуатацию в 80- годы. К этому надо добавить капитальный ремонт административных помещений, а также новые санитарно-бытовые помещения, оборудованные в полном соответствии с действующими нормами и требованиями охраны труда.

- Техническое перевооружение мощностей ПАО "Сатурн" осуществлялось одновременно с текущим производством?

- Техническое перевооружение проводилось без сокращения темпов выпуска продукции. Предприятие не допустило ни одного факта срыва договорных обязательств. Более того, ПАО "Сатурн" осуществляло отгрузку изделий основной номенклатуры с опережением.

- Чем было обусловлено проведение модернизации производства ПАО "Сатурн"?

- В результате техперевооружения мы улучшили качество изделий и увеличили их выпуск количественно. А это важно, учитывая, что программа перевооружения российской армии предусматривает значительный объем выпуска новых изделий. На старых мощностях выполнить эту программу было невозможно ни по объему, ни по цене изготовления.

- Программа технического перевооружения "Сатурна" была начата в 2012 г. Насколько выросли с 2012 года ваши объемы производства? Какова динамика?

- Переоснащение производства, которое проводилось на предприятии с 2012 года, позволило в четыре раза увеличить объем выпускаемой специальной продукции и создать в регионе более двухсот пятидесяти новых рабочих мест.

- ПАО "Сатурн" специализируется на производстве спецтехники для ПВО страны. Каково сегодня соотношение между гражданской и специальной продукцией?

- Спецтехника сегодня занимает основную долю в общем объеме реализации продукции. Остальное — это гражданская продукция и доходы от коммерческой деятельности. Перед оборонными предприятиями поставлена задача увеличения выпуска продукции гражданского назначения.

Программа вооружения не бесконечна, и после того, как армия будет перевооружена, необходимо будет сохранить загрузку предприятий – иначе через некоторые время мы окажемся в той же ситуации, в которой военно-промышленный комплекс пребывал в 1990-е годы. Поэтому мы сейчас работаем над расширением линейки гражданской продукции.

- В рамках развития гражданского производства ваше предприятие долгое время сотрудничает с ПАО "КаМАЗ". Планируете ли дальше данное сотрудничество укреплять?

- Да, планируем. Все начиналось еще в 1994 году с охладителей наддувочного воздуха. Первые несколько лет работали на уровне опытно-конструкторских разработок, опытных партий и испытаний. В результате смогли занять нишу на этом рынке. Охладители наддувочного воздуха (ОНВ), изготавливаемые с использованием технологий двойного назначения, по своим техническим характеристикам и качеству превзошли отечественные аналоги и сразу же завоевали высокую оценку потребителя. Основой для разработки ОНВ стали выпускаемые ПАО "Сатурн" теплообменники для наземных систем ПВО.

КАМАЗ остается и сейчас нашим стратегическим партнером по гражданской продукции, мы выпускаем и другие автокомпоненты - масляные теплообменники, воздухоочистители, фильтры по очистке масла. КАМАЗ работает по принципу "цена-качество". Мы - не единственные поставщики этих изделий. Такой принцип подстегивает нас на поиск новых технических решений, чтобы и дальше оставаться в числе постоянных партнеров КАМАЗА.

- Немногие предприятия нашей страны могут похвастаться долголетием. Что позволило Омскому "Сатурну" преодолеть политические и экономические кризисы и сохранить свой потенциал?

- Завод основан в 1949 году и строился под производство радиоэлектронной аппаратуры для самолетов и наземных радиоэлектронных комплексов, находился в ведомстве Министерства авиационной промышленности. В 50-х его перепрофилировали на выпуск систем управления для зенитных ракет ПВО. Тогда как раз Советской Армией был принят на вооружение зенитный ракетный комплекс С-75, и наше предприятие стало сотрудничать с его разработчиком — НПО "Алмаз".

Потом комплексы ПВО стали усложняться, появились С-125 и С-200, в 70-х на вооружение был принят знаменитый комплекс С-300, а теперь уже есть С-400, и все это время наше предприятие выпускало продукцию в кооперации с производителями специзделий для этих ЗРК. В перестроечный период, когда не стало государственных заказов, нам удалось сохранить предприятие только благодаря оперативно принятым решениям.

На фоне нынешних достижений уже с трудом верится в то, что 20 лет назад "Сатурн" находился на грани банкротства. Предприятие перестало получать госзаказ на поставку спецтехники, а все конверсионные программы хорошо выглядели только на бумаге, поскольку ни одна из них не подкреплялась финансированием. Началось катастрофическое снижение объемов производства, цеха простаивали без работы. В итоге росли долги по заработной плате. Но даже в самые тяжелые времена всегда занимались своей профильной продукцией, пусть не в тех масштабах, как в советские годы. Освоили новые виды гражданской продукции.

В 2008 году наше предприятие вошло в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", что дало "Сатурну" мощный импульс развития. Вхождение предприятия в вертикально интегрированный холдинг более чем логично и оправданно. Это - признание значимости "Сатурна", узаконивание существовавших на тот момент технологических кооперационных связей со многими предприятиями концерна, которые были еще с советских времен. Сегодня всем совершенно ясно - если бы не создание концерна, то Россия просто утратила бы свои компетенции в разработке и производстве комплексов противовоздушной обороны. Спасение целой отрасли и ключевых предприятий, связанных с разработкой и производством зенитных ракетных комплексов – одно из главных достижений Концерна.

- Сегодня ПАО "Сатурн" обладает всеми составляющими успешной экономической модели: современными технологиями, новейшим оборудованием, высококвалифицированным персоналом, четкой стратегией развития. Как это удалось реализовать?

- Одним из значимых результатов финансово-экономической политики стала реструктуризация задолженностей предприятия перед бюджетами разных уровней, и, как следствие – преодоление главной преграды на пути к стабильному развитию. Впоследствии общество осуществило досрочное погашение основного реструктурированного долга в полном объеме.

В ПАО "Сатурн" внедрена и функционирует действенная система управления экономикой и финансами. В результате обеспечивается эффективность экономической деятельности предприятия, своевременное выполнение контрактных обязательств, оперативное материально-техническое обеспечение производств и других направлений деятельности предприятия, стабильность в финансовых поступлениях. Рост объемов выручки от реализации продукции наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России.

Достигнутое стабильное финансово-экономическое положение позволило провести масштабную модернизацию производственных фондов и реализовывать мероприятия, направленные на повышение социальной защищенности работников. На предприятии ежегодно проводится индексация и увеличение окладов и тарифных ставок, обусловленное как уровнем инфляции, так и ростом производительности труда. Показатель текучести персонала на предприятии один из самых низких в городе Омске, и на протяжении последних лет составляет менее одного процента. ПАО "Сатурн" демонстрирует высокую надежность и большой потенциал к дальнейшему устойчивому развитию.

- В 2017 году исполнилось пятьдесят лет, как вы работаете на предприятии. Как вы пришли в профессию?

- В 1967г. я устроился на завод им.К.Маркса (ныне ПАО "Сатурн"). В 1969 году поступил в Омский политехнический институт по направлению электротехнического завода и после окончания вернулся на предприятие. Попасть на завод было не просто, желающих было очень много. Но за полвека работы на предприятии ни разу не пожалел об этом.

Что повлияло на мой выбор? В то время в стране подавляющее большинство предприятий работали на обеспечение обороноспособности, электротехнический завод являлся одним из самых перспективных в нашем регионе, поэтому и выбор был очевидным. Сначала работал мастером, затем – начальником цеха, начальником отдела механизации и автоматизации, заместителем главного инженера, вскоре был назначен главным инженером. Постигая все глубже специфику производства, поднимаешься по ступеням до руководителя. Расширяется круг деятельности, и вместе с полномочиями возрастает и ответственность за людей, за результаты твоей работы. В апреле 2000г. общим собранием акционеров избран генеральным директором ОАО "Сатурн".

- Молодежь активно идет на предприятие?

- Да, ежегодно мы принимаем на работу 50 – 60 молодых специалистов всех уровней. На предприятии активно действует совет молодых специалистов. К слову, средний возраст наших работников - 43 года, треть из них – до 35 лет. Совет помогает сохранить преемственность поколений, передавать профессиональный опыт, знания от ветеранов молодым. У нас отработана система обучения, переподготовки, повышения квалификации. Другая важная задача совета – способствовать адаптации молодежи на предприятии. На предприятие осознанно приходит грамотная, толковая молодежь, понимая, что здесь можно реализовать себя как специалиста, сделать карьеру.

Подтверждением тому, что ПАО "Сатурн" входит в число привлекательных в плане трудоустройства предприятий, является факт признания "Сатурна" среди 200 предприятий Омской области лучшим работодателем региона сразу в двух номинациях. Признание ПАО "Сатурн" лучшим работодателем - это свидетельство того, что на предприятии активно содействуют занятости населения Омского региона и обеспечивают работников достойной заработной платой и условиями труда.

- ПАО "Сатурн" реализует масштабные программы по модернизации и развитию производства, параллельно решая комплекс задач в рамках социального партнерства с городом. Что сделано в этом направлении?

- Мы давно сотрудничаем с городом и областью, решая социальные задачи. Правда, раньше эта работа не была облечена в какие-то официальные формы. Но сегодня на уровне нашей головной компании Концерна ВКО "Алмаз-Антей" заключено с правительством Омской области соглашение о сотрудничестве в разных направлениях, в том числе в сфере социального развития.

Наше предприятие, которое относится к крупнейшим налогоплательщикам Омска, много делает для развития города: рост производственного потенциала обеспечивает новые рабочие места, увеличение налоговых отчислений в бюджеты города и региона. Большое внимание уделяется созданию комфортных условий работы. Как и многие предприятия ВПК, общество участвует в программе целевого набора в соответствии с государственным планом подготовки кадров.

- Какие перспективные задачи стоят перед коллективом "Сатурна"? Насколько уверенно вы смотрите в будущее?

- Прежде всего, безусловное выполнение наших обязательств в рамках госконтрактов. Техническое перевооружение предприятия позволило консолидировать производственный и интеллектуальный потенциал. Мы готовы обеспечить последовательный процесс: от идеи и разработки опытного образца и до выпуска готового конкурентоспособного изделия. Сегодня ПАО "Сатурн" обеспечено заказами на несколько лет вперед, предприятие осваивает производство перспективных специзделий, в будущее мы смотрим с оптимизмом.