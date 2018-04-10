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"Маршал Устинов" отразил авиаудар условного врага во время учений в Баренцевом море

11.04.2018 ТАСС 233 0
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Условными противниками выступили летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К

МУРМАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота успешно отразил авиационный удар условного противника во время учений в Баренцевом море. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Экипаж корабля провел учения по противовоздушной обороне с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям", - сказали на флоте.

Морякам противостояли летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку крейсера с различных высот и направлений, а боевые расчеты корабля выполняли сопровождение целей и условное применение по ним зенитных ракетных комплексов "Форт" и "Оса", а также батареи универсального калибра АК-130.

Также "Маршал Устинов" выполнил учебную стрельбу по имитированной воздушной цели зенитным ракетным комплексом "Форт".

Экипаж крейсера выполнил ряд противолодочных задач, отработав взаимодействие с атомными подлодками и противолодочной авиацией. Кроме того, "Маршал Устинов" отработал ведение боя с надводными кораблями, поражение береговых объектов, уничтожение плавающих мин.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-29К
Су-33
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ

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