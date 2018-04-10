"Маршал Устинов" отразил авиаудар условного врага во время учений в Баренцевом море



Ракетный крейсер "Маршал Устинов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Ракетный крейсер "Маршал Устинов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

Условными противниками выступили летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К

МУРМАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота успешно отразил авиационный удар условного противника во время учений в Баренцевом море. Об этом сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Экипаж корабля провел учения по противовоздушной обороне с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям", - сказали на флоте.

Морякам противостояли летчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку крейсера с различных высот и направлений, а боевые расчеты корабля выполняли сопровождение целей и условное применение по ним зенитных ракетных комплексов "Форт" и "Оса", а также батареи универсального калибра АК-130.

Также "Маршал Устинов" выполнил учебную стрельбу по имитированной воздушной цели зенитным ракетным комплексом "Форт".

Экипаж крейсера выполнил ряд противолодочных задач, отработав взаимодействие с атомными подлодками и противолодочной авиацией. Кроме того, "Маршал Устинов" отработал ведение боя с надводными кораблями, поражение береговых объектов, уничтожение плавающих мин.