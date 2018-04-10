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Аппарат "ЭкзоМарса" перешел на рабочую орбиту и приступит к изучению атмосферы планеты

11.04.2018 ТАСС 159 0
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Миссия "ЭкзоМарс 2016"
Сотрудники "Талес Алениа Спейс" рядом с орбитальной станцией европейско-российского проекта по изучению Марса "ЭкзоМарс 2016" в чистовом цехе предприятия.
Источник: Александр Ковалев / РИА Новости

По данным Роскосмоса, на третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) проекта "ЭкзоМарс" перешел на рабочую орбиту и вскоре начнет изучение газового состава атмосферы планеты. Как сообщается во вторник на сайте Роскосмоса, на данный момент модуль находится на круговой орбите высотой 400 км.

"На третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений Важнейшая задача этих экспериментов - определить содержание малых газовых составляющих марсианской атмосферы, в том числе "парниковых газов" (метана и окиси углерода)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следы этих газов в атмосфере - основные показатели геологической и биологической активности планеты. TGO также займется созданием карты марсианских залежей льда, где может быть заключен метан и органические останки микробов.

"ЭкзоМарс" - совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата. Первый этап проекта был запущен в 2016 году: 14 марта ракета-носитель "Протон-М" успешно стартовала с космодрома Байконур вместе с орбитальным модулем TGO и демонстрационным десантным модулем Schiaparelli.

В октябре того же года аппараты достигли планеты. TGO остался на орбите, а десантный модуль разбился при посадке на Марс. Он должен был отработать технологию входа в атмосферу и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии "ЭкзоМарс" в 2020 году. На этой стадии предусмотрена отправка на планету российской посадочной платформы и европейского марсохода.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Марс

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