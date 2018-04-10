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Бригада РХБ защиты ЦВО поднята по учебной тревоге в связи с масштабной проверкой

11.04.2018 ТАСС 195 0
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Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Экипажи разведывательных химических машин провели разведку при помощи системы "Контроль-1", отработав засечку ядерных взрывов

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Бригада радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО), которая дислоцирована в Екатеринбурге, поднята по учебной тревоге. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"В ЦВО специалисты бригады РХБ защиты, дислоцированной в Екатеринбурге, подняты по тревоге в рамках стартовавшей контрольной проверки за зимний период обучения. На учения привлечено свыше 500 человек личного состава и более 300 единиц техники. Замысел учений спланирован по новой методике из опыта боевых действий на Ближнем Востоке, соответствующий современным требованиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что бригада совершила двухсоткилометровый марш с выходом в район выполнения задачи по своему боевому предназначению. В ходе движения экипажи разведывательных химических машин (РХМ-6) провели разведку с использованием автоматизированной системы передачи данных о РХБ обстановке "Контроль-1", где отработали засечку ядерных взрывов.

"Также, используя машины термодымовой аппаратуры ТДА-3, поставили площадную аэрозольную завесу на 3 тыс. квадратных метров средствам разведки противника в интересах артиллерии", - отметили в ЦВО.
10.04.2018
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