Центр подготовки космонавтов передаст Минобороны пять невостребованных Л-39
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Самолет Л-39. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) достиг с Минобороны России договоренностей о передаче военному ведомству пяти учебно-тренировочных самолетов Л-39, которые ранее использовались в летной подготовке космонавтов, но сейчас не востребованы, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.
Летная подготовка космонавтов на легком реактивном самолете Л-39 проводится на аэродроме Чкаловский. Самолет разработан в Чехословакии и совершил свой первый полет в 1968 году. Он выпускался до 1999 года.
"У нас в авиапарке их 10 штук. В летном состоянии поддерживается четыре, а транспортный налог мы платим за все. Нам для решения всех наших задач вполне достаточно было бы пяти исправных самолетов. В этой связи мы обратились в Минобороны с предположением забрать у нас пять лишних самолетов. Со стороны военного ведомства такое решение принято", - рассказал Власов.
По его словам, эти самолеты будут использоваться для подготовки космонавтов еще длительное время, поскольку даже Минобороны России приняло решение об их поддержке и эксплуатации практически до 2030 года.
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10.04.2018
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