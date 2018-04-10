Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Центр подготовки космонавтов передаст Минобороны пять невостребованных Л-39

11.04.2018 РИА Новости 177 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Л-39. Архивное фото
Самолет Л-39. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) достиг с Минобороны России договоренностей о передаче военному ведомству пяти учебно-тренировочных самолетов Л-39, которые ранее использовались в летной подготовке космонавтов, но сейчас не востребованы, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

Летная подготовка космонавтов на легком реактивном самолете Л-39 проводится на аэродроме Чкаловский. Самолет разработан в Чехословакии и совершил свой первый полет в 1968 году. Он выпускался до 1999 года.

"У нас в авиапарке их 10 штук. В летном состоянии поддерживается четыре, а транспортный налог мы платим за все. Нам для решения всех наших задач вполне достаточно было бы пяти исправных самолетов. В этой связи мы обратились в Минобороны с предположением забрать у нас пять лишних самолетов. Со стороны военного ведомства такое решение принято", - рассказал Власов.

По его словам, эти самолеты будут использоваться для подготовки космонавтов еще длительное время, поскольку даже Минобороны России приняло решение об их поддержке и эксплуатации практически до 2030 года.
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словакия
Продукция
L-39
Л-39
Компании
Минoбороны РФ
ЦПК Гагарина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 08:03
  • 85
Сотни погибших в сетях
  • 11.04 07:54
  • 5
Зюганов прокомментировал планируемое сокращение расходов на ВПК
  • 11.04 06:57
  • 19
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с украинским пиратством
  • 11.04 06:43
  • 1
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 06:22
  • 2
Приключенческую ленту "Танки" показали военнослужащим в Сирии
  • 11.04 06:12
  • 3
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 11.04 06:10
  • 1
Конвертоплан будущего подготовили к первому полету по-самолетному
  • 11.04 05:28
  • 6640
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.04 03:53
  • 1408
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 03:40
  • 1
Российский искусственный интеллект посчитали отсталым
  • 11.04 03:19
  • 1
Самолет на $20 млрд
  • 11.04 03:00
  • 1
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
  • 11.04 02:07
  • 94
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 10.04 23:44
  • 3
Узбекистан готовится вернуться в ОДКБ: в одну реку в третий раз
  • 10.04 22:12
  • 3
Главный договор России и США: кто нарушит первым
другие обсуждаемые темы