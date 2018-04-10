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ФСБ заявила о готовности отразить угрозу терактов в районе моста в Крым

11.04.2018 РИА Новости 306 0
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Силовые структуры РФ контролируют обстановку в районе Крымского моста и готовы отразить угрозу терактов, в том числе со стороны Украины, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ РФ Александр Бортников.

"Силовыми структурами организован контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней, их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе, со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих намерение совершить диверсии на территории Крымского полуострова", - сказал Бортников во вторник на заседании НАК.

Бортников назвал антитеррористическую защиту Крымского моста одним из приоритетов в совершенствовании общегосударственной системы противодействия терроризму.

По его словам, с учетом ожидаемого открытия автомобильного движения по Крымскому мосту субъектам транспортной инфраструктуры, организациям-застройщикам и заинтересованным государственным органам необходимо обеспечить транспортную безопасность перехода в соответствии с требованиями, предъявляемыми как к эксплуатируемым, так и к строящимся объектам.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.
10.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Украина

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