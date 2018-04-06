Для СЛО "Россия" строятся три самолета Ту-214

Согласно размещенной на сайте госзакупок документации, для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации на Казанском авиационном заводе (филиале ПАО "Туполев") строятся три самолета Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533). Это следует из приводимого договора ПАО "Туполев" с ФГУП ГосНИИ ГА (НИИ "Аэронавигации") на участие последнего в "сопровождении комплекса сертификационных работ по трем самолетам Ту-214 для СЛО "Россия" (шифр "НИИАН-СЛО-3").

Самолет Ту-214СР (заводской номер 42306028, серийный номер 528, регистрационный номер RA-64528) Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации. Пулково (Санкт-Петербург), 02.03.2018 (с) Игорь Двуреков / russianplanes.net

Согласно упоминаниям в данной документации, основанием для строительства указанных трех самолетов Ту-214 для СЛО "Россия" стали Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев". Таким образом, ГК "Ростех" выступает формальным головным заказчиком трех самолетов Ту-214 у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента Российской Федерации.

Напомним, что еще в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "ОАК" содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и ГК "Ростех" на поставку трех воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031, 44912032 и 44912033. По известным данным, на тот момент все три самолета Ту-214 с указанными заводскими номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.

К настоящему времени СЛО "Россия" уже располагает 14 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.

Укажем, что в конце 2017 года Казанский авиационный завод завершил постройку по контракту с Министерством обороны России двух самолетов специального назначения-пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС с серийными номерами 529 и 530.