Планируемая поставка Испании 17 транспортных вертолетов CH-47F Chinook

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 апреля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Испании по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 17 транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 1,3 млрд долл.

Транспортные вертолеты Boeing CH-47F Chinook новой постройки армейской авиации США. 20.09.2012 (с) Mollie Miller / армия США

В уведомлении сообщается, что вертолеты будут модифицированы под испанские требования и будут оснащены системами обнаружения ракетного обстрела AN/AAR-57A(V)8 Common Missile Warning System (CMWS) (которых предполагается поставить 21 комплект). Также в поставку войдут пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Со стороны bmpd укажем, что сейчас на вооружении армейской авиации Испании состоят 17 вертолетов Boeing CH-47D Chinook (НТ.17), которыми оснащен 5-й батальон транспортных вертолетов (Batallón de Helicópteros de Transporte V - BHELTRA-V), базирующийся в Кольмиенар-Виехо к северу от Мадрида. Испания получила 19 вертолетов CH-47C в начале 1980-х годов, которые затем в конце 1980-х годов были модернизированы в вариант СН-47D. В 2015 году сообщалось, что министерство обороны Испании планирует модернизировать 17 оставшихся вертолетов CH-47D в вариант CH-47F, однако теперь, видимо, предлагается заменить эти CH-47D, возраст которых приближается к 40 годам, на вертолеты CH-47F новой постройки. Впрочем, как уже неоднократно отмечалось, уведомление DSCA не обязательно означает, что контракт будет заключен.