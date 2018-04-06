Планируемая поставка Германии четырех больших беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 апреля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Германии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех больших дальних высотных беспилотных летательных аппаратов Northrop Grumman MQ-4C Triton. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 2,5 млрд долл.

Первый прототип разработанного для ВМС США большого дальнего высотного беспилотного летательного аппарата Northrop Grumman MQ-4C Triton (с) Northrop Grumman

Согласно уведомлению, помимо четырех БЛА, в поставку должны войти одна наземная станция управления MCS, а также оборудование для одной основной базы (Main Operating Base - MOB - MD-3A) и одной передовой базы (Forward Operating Base - FOB - MD-3B) для использования этих аппаратов. также в поставку войдут соответствующая разведывательная целевая нагрузка, один запасной двигатель (Rolls-Royce AE 3007) и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Со стороны bmpd укажем, что в 2015 году министерство обороны ФРГ приняло решение закупить в США БЛА MQ-4C Triton в качестве авиационных комплексов радио- и радиотехнической разведки, после аннулирования ввиду высокой стоимости программы европейского дальнего БЛА того же назначения EuroHawk, создававшегося на основе планера того же БЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, что и созданный в интересах ВМС США аппарат MQ-4C Triton. Согласно германским источникам, получение Германией БЛА MQ-4C Triton ожидается только в 2025 году. Германия, видимо, станет вторым иностранным получателем БЛА MQ-4C Triton после Австралии.