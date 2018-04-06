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Планируемая поставка Германии четырех больших беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton

09.04.2018 bmpd.livejournal.com 272 0
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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 4 апреля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Германии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех больших дальних высотных беспилотных летательных аппаратов Northrop Grumman MQ-4C Triton. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 2,5 млрд долл.

Первый прототип разработанного для ВМС США большого дальнего высотного беспилотного летательного аппарата Northrop Grumman MQ-4C Triton (с) Northrop Grumman

Согласно уведомлению, помимо четырех БЛА, в поставку должны войти одна наземная станция управления MCS, а также оборудование для одной основной базы (Main Operating Base - MOB - MD-3A) и одной передовой базы (Forward Operating Base - FOB - MD-3B) для использования этих аппаратов. также в поставку войдут соответствующая разведывательная целевая нагрузка, один запасной двигатель (Rolls-Royce AE 3007) и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Со стороны bmpd укажем, что в 2015 году министерство обороны ФРГ приняло решение закупить в США БЛА MQ-4C Triton в качестве авиационных комплексов радио- и радиотехнической разведки, после аннулирования ввиду высокой стоимости программы европейского дальнего БЛА того же назначения EuroHawk, создававшегося на основе планера того же БЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, что и созданный в интересах ВМС США аппарат MQ-4C Triton. Согласно германским источникам, получение Германией БЛА MQ-4C Triton ожидается только в 2025 году. Германия, видимо, станет вторым иностранным получателем БЛА MQ-4C Triton после Австралии.
06.04.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Германия
США
Продукция
Euro Hawk
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Rolls-Royce
Проекты
БПЛА

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