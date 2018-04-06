Программа поставки Саудовской Аравии 155-мм самоходных гаубиц М109А6 Paladin

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 5 апреля 2018 года направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже Саудовской Аравии по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 180 комплектов для переоборудования 155-мм/39 самоходных гаубиц М109А5 в вариант М109А6 Paladin. Всего предполагается переоборудовать для Саудовской Аравии 177 самоходных гаубиц М109А6. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки составит 1,31 млрд долл.

155-мм самоходная гаубица М109А6 Paladin армии США ведет огонь по позициям боевиков "Исламского Государства" близ Мосула в Ираке, 17.10.2016 (с) Christopher Brecht / армия США

Cогласно уведомлению, в поставку также войдут три тренажера Fire Support Combined Arms Tactical Trainers (FSCATT), восемь дивизионных комплектов системы управления огнем Advanced Field Artillery Tactical Data Systems (AFATDS), 180 пулеметов М2НВ калибра 12,7 мм, и пакет технической поддержки, запасных частей, наземного оборудования и обучения.

Со стороны bmpd укажем, что, как можно судить, речь идет о реализации программы поставки Саудовской Аравии по линии FMS самоходных гаубиц М109А6 Paladin, детали которой были впервые официально опубликованы в июле 2017 года. Согласно ней, предполагалось изготовление для поставки Саудовской Аравии башен нового производства для самоходных гаубиц М109А6. Эти башни должны будут при этом устанавливаться на шасси САУ М109А6, высвобождающиеся при модернизации этих систем армии США в вариант М109А7 PIP (в процессе модернизации М109А6 в М109А7 происходит перестановка башен М109А6 на новую ходовую часть, изготавливаемую корпорацией BAE Systems).

Изготовление таким образом САУ М109: для Саудовской Аравии должно было осуществляться в Аннистонском арсенале армии США (Anniston Army Depot, штат Алабама). Изготовитель новых башен формально не был определен, но фактически единственным таковым является только BAE Systems Land & Armaments. В выпущенном уведомлении DSCA подрядчик по поставке САУ М109А6 Саудовской Аравии также не определен.

В настоящее время армия Саудовской Аравии из самоходной артиллерии калибра 155 мм располагает, как считается, 110 американскими самоходными гаубицами М109А2 и А3, 48 М109А5, 78 французскими 155 GCT (вероятно, большая часть последних находится на хранении) и 54 китайскими PLZ45. Видимо, закупка Саудовской Аравией САУ М109А6 предназначена для замены гаубиц 155 GCT, приобретавшихся в конце 1970-х годов.