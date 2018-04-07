"Коалиция-СВ" пойдет в серию в 2020 году
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Серийные поставки в российскую армию новой самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" могут начаться в 2020 году после завершения государственных испытаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Завершение государственных испытаний "Коалиции" ожидается к концу 2019 - началу 2020 годов с последующим принятием на вооружение
- сказал он.
Минобороны РФ
В рамках проекта "Коалиция-СВ" разработаны три изделия - самоходное артиллерийское орудие на гусеничном и колесном шасси, а также транспортно-загрузочная машина. При этом транспортно-загрузочная машина уже прошла государственные испытания.
10 самоходных гаубиц "Коалиция-СВ" получила на войсковые испытания Первая танковая армия (Подмосковье).
"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе, танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
Ожидается, что "Коалицией-СВ" будут оснащены отдельные артиллерийские бригады.
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07.04.2018
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