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США и РФ сверят данные по ракетам

09.04.2018 Независимое военное обозрение 491 0
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Джон Хантсман
Джон Хантсман.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В рамках предстоящего заседания Двусторонней консультативной комиссии в Вене американские специалисты планируют сверить со своими российскими коллегами данные по количеству вооружений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил посол США в РФ Джон Хантсман. "Наши страны достигли целей по количеству вооружений, и сейчас мы находимся в процессе подсчета и верификации точных цифр, чтобы убедиться, что цель действительно была достигнута. Возможность сравнить данные представится на встрече в Вене в ближайшие недели", -  отметил Дж. Хантсман.

Однако не все так гладко в данном вопросе. В частности, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил Интерфаксу, что в Москве считают необходимым урегулировать с США проблему, связанную с процедурой исключения из зачета ряда американских носителей, подлежащих сокращению в рамках ДСНВ.

"В апреле пройдет очередная сессия Двусторонней консультативной комиссии по Договору о СНВ, где этот вопрос, я уверен, будет одним из центральных. Мы отмечаем, что до сих пор США должным образом не отреагировали на наши сигналы, которые направлялись, в том числе публично, по данной теме", – сказал в интервью Интерфаксу Сергей Рябков.

В общем, участникам ДСНВ придется изрядно потрудиться, чтобы снять все накопившиеся друг к другу претензии.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"
06.04.2018
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Россия
США

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