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Москва и Пекин обсудят безопасность планеты

09.04.2018 Независимое военное обозрение 201 0
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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник: pronedra.ru

Российско-китайские отношения становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.

"Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый уровень, беспрецедентно высокий, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - сказал Сергей Шойгу, напомнив, что в мае и июне 2017 года состоялись встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а в ноябре того же года прошли переговоры глав государств на полях саммита АТЭС в Дананге.

Сергей Шойгу поздравил Вэй Фэнхэ с назначением на пост главы Минобороны КНР и поблагодарил того за участие китайской делегации в VII Московской конференции по международной безопасности. "Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – сказал при этом Сергей Шойгу.

В свою очередь, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, возглавивший китайскую делегацию на VII Московской конференции по международной безопасности, поблагодарил своего российского коллегу за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства, который, по его словам, был согласован с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", – подчеркнул китайский министр обороны.

"Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас", – сказал Вэй Фэнхэ, добавив, что "и на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике".

Военное и военно-техническое сотрудничество России и Китая активно развивается с конца прошлого века, но особенно активизировалось в последние годы в связи с нарастанием попыток Запада оказать давление на внешнюю политику Москвы и Пекина.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей

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