Москва и Пекин обсудят безопасность планеты
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Флаги России и Китая.
Источник: pronedra.ru
Российско-китайские отношения становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Вэй Фенхэ.
"Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый уровень, беспрецедентно высокий, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - сказал Сергей Шойгу, напомнив, что в мае и июне 2017 года состоялись встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а в ноябре того же года прошли переговоры глав государств на полях саммита АТЭС в Дананге.
Сергей Шойгу поздравил Вэй Фэнхэ с назначением на пост главы Минобороны КНР и поблагодарил того за участие китайской делегации в VII Московской конференции по международной безопасности. "Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – сказал при этом Сергей Шойгу.
В свою очередь, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, возглавивший китайскую делегацию на VII Московской конференции по международной безопасности, поблагодарил своего российского коллегу за теплый прием, оказанный делегации в Москве, и рассказал, что это его первый международный визит в качестве главы военного ведомства, который, по его словам, был согласован с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших Вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие", – подчеркнул китайский министр обороны.
"Китайская сторона приехала, чтобы американцам дать знать о тесных связях Вооруженных сил Китая и России, особенно в этой ситуации. Мы приехали, чтобы поддержать вас", – сказал Вэй Фэнхэ, добавив, что "и на международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по важной международной проблематике".
Военное и военно-техническое сотрудничество России и Китая активно развивается с конца прошлого века, но особенно активизировалось в последние годы в связи с нарастанием попыток Запада оказать давление на внешнюю политику Москвы и Пекина.
Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"
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06.04.2018
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