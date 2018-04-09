России "солдаты удачи" не нужны



ЧВК «Вагнера» на территории, прилегающей к сирийско-израильской границе.

Источник: https://versia.ru/ ЧВК «Вагнера» на территории, прилегающей к сирийско-израильской границе.Источник: https://versia.ru/

Закон о частных военных компаниях снова оказался на полке

Правительство РФ отрицательно охарактеризовало думский законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК). Как сообщили некоторые российские СМИ, заключение кабинета министров подтверждает, что документ не получил правительственной поддержки. Минобороны, Минфин и МИД России, а также различные силовые ведомства, в частности Росгвардия, ФСБ, СВР и ФСО, приняли аналогичные решения. Генеральная прокуратура и Минюст России также отнеслись негативно к этой законодательной инициативе.

В различных ведомствах, а также в экспертной среде по поводу ЧВК существует мнение, что хорошо подготовленные вооруженные группировки могут представлять угрозу национальной безопасности, так как материальная мотивация в оказании военных услуг ЧВК и требования заказчика могут преобладать над идеологическими и моральными установками сотрудников.

По мнению чиновников, предложенный на рассмотрение проект закона противоречит Конституции РФ, которая частью 5 статьи 13 запрещает "создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований", а согласно статье 71, вопросы внешней политики и международных отношений, войны и мира, обороны и безопасности находятся в ведении Российской Федерации.

Законопроект о легализации ЧВК был внесен в Государственную думу в январе 2018 года лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым и первым заместителем руководителя фракции эсэров в Госдуме Михаилом Емельяновым. Документом предусматривается регулирование отношений, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими работ и услуг военного и охранного характера, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. При этом под военными работами и услугами понимаются специализированные работы и услуги, оказываемые частной военной организацией заказчику, в том числе в условиях военных конфликтов и (или) боевых действий. Лицензирование ЧВК депутаты предложили поручить Министерству обороны.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в мире насчитывается несколько сотен ЧВК с численностью свыше миллиона человек. Рынок их услуг составляет "сотни миллиардов долларов США". Такие компании существуют более чем в 110 странах мира, в том числе в США, Великобритании, во Франции и в Израиле. Быстрыми темпами растет присутствие на этом рынке китайских компаний. Основными потребителями услуг ЧВК являются транснациональные компании и государственные учреждения США, Великобритании и Франции.

Современный рынок частных военных услуг начал формироваться во второй половине ХХ века и был представлен компаниями, которые на возмездной договорной основе оказывали, в основном за пределами своей страны, военные услуги юридическим и физическим лицам. Первая ЧВК появилась в Великобритании в 1967 году, основателем ее стал полковник Дэвид Стерлинг. А к середине 70-х в мире появилось большое количество контрактников или наемников, которых называли "солдатами удачи". Они не давали присяги, и их не волновали политические аспекты военных действий, превалировала чисто материальная заинтересованность. Часто наемники не являлись гражданами той страны, на территории которой происходил вооруженный конфликт. В России служба в наемных организациях является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьей 359 УК РФ. Человек, участвующий в вооруженном конфликте за деньги, может получить в России от трех до семи лет колонии.

Но в настоящее время подавляющая часть сотрудников ЧВК непосредственно не участвует в боевых действиях, а потому их нельзя квалифицировать как наемников. Современные ЧВК привлекаются для выполнения множества задач. Самая распространенная из них - это военный консалтинг. То есть их сотрудники осуществляют обучение бойцов силовых подразделений, повышают уровень профессиональной подготовки офицерского и технического состава и принимают участие в стратегическом планировании.

Вторым направлением деятельности ЧВК является логистика. "Частники" занимаются обеспечением регулярных войск, участвующих в боевых действиях. Это может быть и ремонт военной техники, и обычное снабжение передовых частей, и обслуживание армейских компьютерных систем. Очень часто ЧВК привлекаются для охраны различных объектов.

Некоторые российские охранные структуры добиваются от государства принятия закона о регулировании ЧВК, так как предоставление различных видов специфических услуг является весьма доходным предприятием. Подобные компании обычно комплектуются из отставных военных, ветеранов специальных подразделений, часто имеющих за плечами опыт не одного конфликта. Официальный статус подобных структур в России пока не определен, а по статье 208 УК РФ организация незаконных вооруженных формирований является преступлением.

Эксперты считают, что такие организации могут использоваться как обычные частные охранные предприятия (ЧОП), и тогда не нужен специальный закон, регламентирующий деятельность ЧВК. Создавать ЧОПы, отправлять их сотрудников в зарубежные командировки, где они будут заниматься охраной и логистикой, как это делают все ЧВК в мире, вполне нормальная практика. Такая деятельность не противоречит закону, если только не будет доказано участие членов этих команд в боевых действиях.

В последнее время, по словам председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, в той или иной мере отдельными инициативными группами поднимался вопрос по ЧВК. В начале февраля с.г., когда в СМИ появилась информация о ЧВК Вагнера и погибших в Сирии гражданах РФ, которые не были российскими военнослужащими, снова заговорили об этой проблеме. Позднее в МИД РФ заявили, что в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько десятков раненых, которым было оказано содействие в возвращении в РФ для лечения.

12 февраля с.г. "Независимая газета" писала, что российские соцсети озабочены тем, что среди погибших ополченцев, штурмовавших нефтяные поля Сирии, есть граждане РФ – в первую очередь из ЧВК Вагнера. Гибель людей была связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором (см. "Бойня под Дейр-эз-Зором – измена или самонадеянность?", НВО от 22.02.18).

Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают. Кремль лишь признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Официально же в составе российского контингента нет бойцов из "группы Вагнера", такого подразделения или ЧВК формально не существует.

По информации Интерфакса, в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности не считают необходимым введение юридического регулирования ЧВК. "В РФ частные военные компании отсутствуют. Мы полагаем, что вооруженная борьба – это прерогатива государства", – заявил первый зампред комитета Александр Ракитин на брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в России.

Судя по всему, Кремль намерен твердо придерживаться в этом вопросе решения не допустить появления в России чьих-либо "частных армий", способных серьезно дестабилизировать обстановку в стране.