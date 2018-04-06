Российский Су-35С сравнили с китайским истребителем J-11D



Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С.

Источник: rg.ru Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С.Источник: rg.ru

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С по своим маневренным качествам сохраняет превосходство над китайским самолетом аналогичного класса J-11D. К такому выводу пришел военный аналитик американского издания The National Interest Дейв Маджумдар.

Аналитик отмечает, что китайский истребитель J-11D во многих отношениях эквивалентен Су-35С, хотя и уступает ему по маневренности, бортовой электронике и двигательной установке. Военный эксперт отмечает, что китайская промышленность стремительно догоняет остальные страны в области развития бортового радиоэлектронного оборудования и приборов обнаружения. Он уверен, что в Китае ведутся работы по созданию новых радаров, средств радиоэлектронной борьбы, систем инфракрасного поиска и слежения и электронно-оптических систем прицеливания.

Тем не менее российский истребитель четвертого поколения доминирует над китайскими собратьями, которые являются лицензионными копиями Су-27.

"Самолет Су-35С - это, безусловно, самая совершенная версия Flanker (истребители Су по классификации НАТО), которая была построена на сегодняшний день. Он имеет передовую авионику, значительно улучшенный планер и новые двигатели с управляемым вектором тяги. Это очень способный истребитель, который, если выпускать его массово, будет мощной угрозой для западных ВВС", - считает автор публикации.

Кстати, многофункциональный истребитель Су-35С интересен не только сверхманевренностью, но и боевыми возможностями. Его радар "Ирбис" с фазированной антенной решеткой видит самолеты противника за 400 километров и может сопровождать 30 целей одновременно, обстреливая восемь наиболее опасных. Засечка идет на дистанции до 80 километров. Кроме того, бортовая электроника позволяет Су-35С раздавать целеуказания членам своей группы, выполняя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Истребитель несет до восьми тонн ракет различного радиуса действия.

Отметим, что, как сообщает японское издание The Diplomat, Россия и Индия намерены совместно модернизировать самолет Су-35, доведя его характеристики до истребителя пятого поколения.

Николай Грищенко