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Краш-тест американской ядерной бомбы попал на видео

09.04.2018 Российская газета 441 0
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Краш-тест американской ядерной бомбы
Краш-тест американской ядерной бомбы.
Источник: rg.ru

Сандийские национальные лаборатории министерства энергетики США показали на видео, как они тестируют ядерное вооружение. Испытывают боеприпасы с помощью краш-теста, пишет издание popmech.ru.

На видео можно понаблюдать, как специалисты готовят инертный блок, моделируют и тестируют взрыв с помощью современных компьютерных технологий. Для испытаний применяют инертные бомбы без ядерных боеприпасов. В данном эксперименте бомбу не запускают прямо в стену. Ее вешают на специальное крепление, на которое на большой скорости направляют ракетную тележку. Можно увидеть, как происходит взаимодействие и какой силы получается взрыв. Датчики и высокоскоростные системы визуализации предоставляют данные для компьютерных моделей. Все это ученые делают для того, чтобы обеспечить безопасность и надежность ядерного оружия.

Главная задача Сандийских национальных лабораторий министерства энергетики США - разработка, создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия.



Светлана Цыганкова
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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