Сенегал заказал четыре самолета L-39NG

Как сообщила 4 апреля 2018 года чешская авиастроительная компания Aero Vodochody Aerospace, она заключила контракт на поставку Сенегалу четырех новых учебно-боевых самолетов L-39NG. О данном контракте также объявил президент Сенегала Маки Салл во время празднования 4 апреля 58-летия независимости Сенегала. Это первый контракт Aero Vodochody на поставку самолетов L-39NG нового производства и первый контракт чешского предприятия на поставку самолетов семейства L-39 более чем за 20 лет.

Проектное изображение учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (c) Aero Vodochody Aerospace

В качестве своего рода предзнаменования закупки L-39NG, в ходе военного парада 4 апреля 2018 года в столице Сенегала Дакаре пролетели два самолета L-39, принадлежащих латвийской частной пилотажной демонстрационной группе Baltic Bees.

Согласно пресс-релизу Aero Vodochody, четыре заказанные Сенегалом самолета L-39NG должны использоваться в качестве легких штурмовиков, но с сохранением учебно-тренировочных возможностей. Сейчас ВВС Сенегала не располагают реактивными боевыми или учебно-боевыми самолетами. В 2016 году Сенегал заключил контракт на приобретение четырех турбовинтовых учебно-боевых самолетов КТ-1S производства южнокорейской авиастроительной корпораций Korea Aerospace Industries (KAI), но до настоящего времени их поставка произведена не была.

Напомним, что Aero Vodochody объявила о программе модернизированного самолета, получившего обозначение L-39NG (Next Generation) в июле 2014 года на авиасалоне в Фарнборо. L-39NG должен оснащаться американским двигателем Williams International FJ44-4M максимальной тягой 1700 кг и с цифровой системой управления (вместо старого советского АИ-25ТЛ), получить новое облегченное крыло, выполненное частично из композиционных материалов, а также новый комплекс цифровой бортовой авионики компании Genesys Aerosystems, индикатор на фоне лобового стекла разработки чешской компании SPEEL Praha и современные бортовые системы. Пилотская кабина будет оснащена новыми катапультируемыми креслами класса "0-0". Переработанная конструкция самолета будет иметь ресурс 15 тысяч летных часов. L-39NG будет также иметь возможность нести вооружение на четырех подкрыльевых и одной подфюзеляжной точках подвески.

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего компании самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

В настоящее время Aero Vodochody ведет строительство четырех опытных образцов L-39NG новой постройки - двух для летных и двух для наземных испытаний. Испытания первого летного прототипа планируется начать в третьем квартале 2018 года. В случае успеха летных испытаний, поставки серийных самолетов L-39NG новой постройки планируется начать заказчикам в 2020 году. При этом предполагается, что будут изготавливаться как самолеты L-39NG новой постройки, так и вестись модернизация в этот вариант наличных самолетов L-39.

Првые заказы поступили в июне 2015 года от трех невоенных заказчиков именно на комплекты для модернизации эксплуатируемых L-39. Чешский государственный авиаремонтный завод LOM Praha законтрактовал модернизацию до уровня L-39NG семи своих самолетов L-39, используемых на подрядной основе для подготовки летчиков ВВС Чехии. Модернизацию неназываемого количества машин заказала европейская (базирующаяся во Франции) частная пилотажная группа Breitling Jet Team (сейчас он эксплуатирует девять L-39). Одновременно известная американская частная компания Draken International подписала соглашение о модернизации в L-39NG шести машин из своего парка L-39 для созданной ею пилотажной группы Black Diamond Jet Team, а также об участии в продвижении программы модернизации на весьма обширный рынок частных операторов L-39 в США. Модернизация L-39 этих операторов в случае получения заказов будет вестись Draken International на своих американских мощностях.

Aero Vodochody в последние несколько лет сообщала, что находится в "продвинутой стадии переговоров" по продаже L-39NG новой постройки с двумя неназываемыми "правительственными заказчиками" - предположительно, одним из них были ВВС Вьетнама, а другим - ВВС Чехии. Однако фактическим первым заказчиком на L-39NG новой постройки стали ВВС Сенегала.

Пролет во время военного парада в Дакаре 04.04.2018 в честь дня независимости Сенегала двух учебно-тренировочных самолетов Aero Vodochody L-39, принадлежащих латвийской частной пилотажной демонстрационной группе Baltic Bees (с) пресс-служба президента Сенегала (via Jane's)