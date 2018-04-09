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Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино

09.04.2018 bmpd.livejournal.com 984 3
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6 апреля 2018 года в подмосковном Алабино прошла тренировка военного Парада Победы, который пройдет 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве. В числе прочего, в тренировке приняли участие первые поставленные Министерству обороны России боевые машины поддержки танков БМПТ.

Боевые машины поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018 (с) РИА Новости / Россия сегодня

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года подписали на Третьем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт на поставку 12 машин БМПТ в течении 2018 года. Первые изготовленные по этому контракту БМПТ были продемонстрированы НПК "Уралвагонзавод" в марте 2018 года.

Боевая машина поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018 (с) кадр из репортажа "Первого канала" / "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

Видео (с) "Первый канал":
07.04.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
штурм
3720
№1
09.04.2018 11:15
Терминатору-2 вернули два курсовых гранатомёта.
Возможно так разгрузили боевой модуль, но АГС на БМ это технически более правильное решение т.к. возможно обеспечить любой угол обстрела на 360 градусов.
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RU
MaoDz
1212
№2
09.04.2018 11:51
Цитата, q
но АГС на БМ это технически более правильное решение т.к. возможно обеспечить любой угол обстрела на 360 градусов.
Зачем ? На БМ есть 30мм и птур. А по курсу работать с АГС самое то.
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RU
штурм
3720
№3
09.04.2018 12:27
Цитата, MaoDz сообщ. №2

Как раз прямой наводкой эффективнее стрелять из 30-мм пушек, а АГС нужен в качестве лёгкого миномёта при действиях в горах и городских кварталах.....
Обстрелять противоположный склон, набросать гранаты на крышу здания чтобы выкурить снайперов и гранатометчиков, либо через здание на параллельную улицу чтобы поддержать огнем свои штурмовые группы...
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