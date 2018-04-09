Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино

6 апреля 2018 года в подмосковном Алабино прошла тренировка военного Парада Победы, который пройдет 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве. В числе прочего, в тренировке приняли участие первые поставленные Министерству обороны России боевые машины поддержки танков БМПТ.

Боевые машины поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018 (с) РИА Новости / Россия сегодня

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года подписали на Третьем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт на поставку 12 машин БМПТ в течении 2018 года. Первые изготовленные по этому контракту БМПТ были продемонстрированы НПК "Уралвагонзавод" в марте 2018 года.

Боевая машина поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018 (с) кадр из репортажа "Первого канала" / "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

Видео (с) "Первый канал":