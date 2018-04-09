Боевые машины поддержки танков БМПТ на репетиции Парада Победы в Алабино
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6 апреля 2018 года в подмосковном Алабино прошла тренировка военного Парада Победы, который пройдет 9 мая 2018 года на Красной площади в Москве. В числе прочего, в тренировке приняли участие первые поставленные Министерству обороны России боевые машины поддержки танков БМПТ.
Боевые машины поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018 (с) РИА Новости / Россия сегодня
Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года подписали на Третьем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" контракт на поставку 12 машин БМПТ в течении 2018 года. Первые изготовленные по этому контракту БМПТ были продемонстрированы НПК "Уралвагонзавод" в марте 2018 года.
Боевая машина поддержки танков БМПТ производства АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на тренировке Парада Победы. Алабино, 06.04.2018 (с) кадр из репортажа "Первого канала" / "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive
Видео (с) "Первый канал":
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07.04.2018
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штурм
3720
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№1
09.04.2018 11:15
Терминатору-2 вернули два курсовых гранатомёта.
Возможно так разгрузили боевой модуль, но АГС на БМ это технически более правильное решение т.к. возможно обеспечить любой угол обстрела на 360 градусов.
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MaoDz
1212
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№2
09.04.2018 11:51
Цитата, q
но АГС на БМ это технически более правильное решение т.к. возможно обеспечить любой угол обстрела на 360 градусов.Зачем ? На БМ есть 30мм и птур. А по курсу работать с АГС самое то.
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штурм
3720
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№3
09.04.2018 12:27
Цитата, MaoDz сообщ. №2
Как раз прямой наводкой эффективнее стрелять из 30-мм пушек, а АГС нужен в качестве лёгкого миномёта при действиях в горах и городских кварталах.....
Обстрелять противоположный склон, набросать гранаты на крышу здания чтобы выкурить снайперов и гранатометчиков, либо через здание на параллельную улицу чтобы поддержать огнем свои штурмовые группы...
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