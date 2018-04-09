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В Японии сформирована амфибийная бригада быстрого развертывания

09.04.2018 bmpd.livejournal.com 396 1
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7 апреля 2018 года состоялась презентация сформированной в сухопутных войсках Сил самообороны Японии амфибийной бригады быстрого развертывания ( 水陸機動団 ) - фактически соединения морской пехоты. Бригада, дислоцированная в Сасебо, была объявлена "активированной" 27 марта 2018 года. Основой для формирования бригады послужил созданный еще в 2002 году в Сасебо в составе Западной армии сухопутных войск Сил самообороны Японии отдельный пехотный полк, предназначенный для амфибийных действий ( 西部方面普通科連隊 , японские полки являются частями батальонного экивалента, численность полка была 680 человек). Основной задачей бригады считается контрдесантная высадка на острова Сенкаку в случае захвата их китайцами.

Решение о формировании на основе указанного пехотного полка амфибийной бригады было принято в 2013 году. Сформированная 27 марта 2018 года бригада сейчас имеет два амфибийных полка (1-й - бывший упомянутый отдельный полк Западной армии, и свежесформированный 2-й), формируемый батальон плавающих бронетранспортеров (должен быть оснащен закупаемыми американскими БТР AAV7A1), батальон огневой поддержки, батальон обеспечения, три отдельные роты (разведывательную, связи, инженерную) и учебный центр. Фактическая численность бригады сейчас составляет около 1500 человек (штатная - 2100 человек), но с планируемым формированием 3-го амфибийного полка и доукомплектованием нынешних подразделений она должна быть доведена до 3000 человек. В формировании бригады японской стороне оказывает тесное содействие корпус морской пехоты США.

Каждый амфибийный полк состоит из роты штабной и подержки и трех пехотных рот, при этом сообщается, что одна рота должна специализироваться на высадке на БТР AAV7A1, вторая - на высадке с воздуха (парашютной и аэромобильной), и третья - на высадке с моторных лодок, эта рота готовится также в качестве разведывательной. На вооружении бригады состоят БТР AAV7A1 (всего планируется приобрести 52-54 единицы, поставлено 30 плюс шесть ранее купленных как учебные), японские легкие бронеавтомобили LAV, 120-мм и 81-мм минометы, и дальнобойные ПТРК типа 96. В качестве основного средства высадки сил бригады с воздуха рассмариваются приобретаемые в США конвертопланы Bell Boeing V-22B Osprey (планируется закупка 17 машин).


Оригинал взят у коллеги dambiev в Для противодействия КНР в Японии сформирована бригада быстрого размещения амфибийных сил


7 апреля 2018 года Силы самообороны Японии представили вновь сформированную бригаду морской пехоты. Сообщается, что решение о создании бригады быстрого размещения амфибийных сил было принято с целью оказания противодействия оккупации островов в Восточно-Китайском море, которые, по мнению Токио, находятся под угрозой со стороны Китая. "Учитывая возрастающие сложности в ситуации с безопасностью и обороной территорий, окружающих Японию, защита наших островов стала критической обязанностью", - сказал заместитель министра обороны Томохиро Ямамото. Ожидается, что 1,500 японских морских пехотинцев будут размещены на острове Кюсю. В дальнейшем их планируется передислоцировать на Окинаву.
08.04.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Китай
США
Япония
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
LAV
MV-22 Osprey
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3721
№1
09.04.2018 09:59
На фоне "монстра" плавающего БТР AAV7, наш Бумеранг смотрится как очень компактный, вот кто настоящая мечта гранатометчика, промахнуться НЕВОЗМОЖНО (:
+1
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