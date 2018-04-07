Корвет "Сообразительный" Балтийского флота уничтожил ракету-мишень условного противника
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Корвет "Сообразительный" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России при прохождении Гибралтарским проливом в Средиземное море вечером 28.10.2017.
Источник: Erne / forums.airbase.ru
Стрельбу по мишени экипаж выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса морского базирования "Редут"
КАЛИНИНГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Экипаж корвета "Сообразительный" Балтийского флота провел тактическое учение с боевым пуском зенитной ракеты по морской мишени, имитирующей крылатую ракету условного противника. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель флота Роман Мартов. По его словам, впервые на Балтике использовали воздушную мишень "Дань-М" многоразового применения, обеспечивающую имитацию современных крылатых ракет.
"Во время выхода в море экипаж корвета "Сообразительный" выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной морской мишени, имитирующей крылатую ракету условного противника", - сказал он.
Мартов отметил, что стрельбу по мишени экипаж корвета выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования "Редут", а воздушную мишень "Дань-М" впервые запустили с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.
"Запущенная с корвета "Сообразительный" зенитная ракета успешно поразила назначенную цель", - подчеркнул представитель БФ.
Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, объявили временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Задачи по обеспечению выполняли более десяти надводных кораблей и судов обеспечения, что позволило гарантировать высокий уровень безопасности проведения мероприятия.
О корвете и мишени "Дань-М"
"Сообразительный" - первый серийный корвет проекта 20380. Корабли проекта 20380 - многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург), предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы. Длина корвета составляет 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов (около 50 км/ч), дальность плавания - 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км).
На вооружении корветов - универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки, другие виды вооружения. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.
Воздушная мишень "Дань-М" предназначена для боевой подготовки войск и испытаний комплексов вооружения самолетов-истребителей, зенитных ракетных, артиллерийских и стрелковых комплексов. Воздушная мишень "Дань-М" обеспечивает имитацию крылатых ракет и частичную имитацию самолетов тактической авиации.
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07.04.2018
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