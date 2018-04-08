ВКС России получат в этом году три полковых комплекта С-400



Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400.

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Зенитная ракетная система (ЗРС) С-400.Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Прикрытие зенитных ракетных комплексов во время боевого дежурства обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России получат в 2018 году три полковых комплекта зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в канун Дня противовоздушной обороны.

"Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Еще три (полковых комплекта) ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году", - сообщили в российском военном ведомстве.

Как напомнили в Минобороны, решение задач по противовоздушной обороне Москвы и Центрального промышленного района страны в Воздушно-космических силах возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения.

"В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 "Триумф", обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района", - отметили в военном ведомстве.

Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 во время боевого дежурства обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.