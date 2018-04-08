Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500



Военные учения ПВО.

Источник: © Минобороны РФ Военные учения ПВО.Источник: © Минобороны РФ

8 апреля — День войск противовоздушной обороны. ТАСС — о самой засекреченной разрабатываемой в России системе ПВО дальнего действия "Прометей"

Ежегодно во второе воскресенье апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны (ПВО). Организационно эти войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). По состоянию на 2018 год, более 65% их вооружения — современные образцы, среди которых зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", новейшие радиолокационные станции "Небо-М" и "Подлет-К1". По планам военного ведомства к 2021 году доля современного вооружения должна достигнуть 70%.

В настоящее время концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" создается новейшая ЗРС С-500 "Прометей" с возможностью эксплуатации на протяжении 25 лет. Она придет на смену С-400 и в будущем призвана стать основой российской ПВО дальнего действия с возможностью для поражения всех типов гиперзвуковых летальных аппаратов, включая крылатые и баллистические ракеты.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году. Однако большинство ее тактико-технических характеристик засекречено, и на какой стадии в настоящее время находится создание "Прометея" тоже официально не анонсируется. Известно, что работы по его созданию включены в новую государственную программу вооружения (ГПВ) до 2027 года.

Космический "Прометей"

На сегодняшний день ЗРС С-400 является самой мощной системой ПВО России. На дальностях до 400 км и на высотах до 30 км она способна эффективно отражать массированные удары всех современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс". Радиолокационные станции "Триумфа" обнаруживают самолеты на бреющем полете, а радар раннего обнаружения системы может "видеть" цели с высокой ЭПР (эффективная площадь рассеяния) на дистанции до 570 км. Однако на смену С-400 идет новое оружие, способное поразить даже блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и низколетящие спутники.

На базе системы С-500 будет создаваться национальная противокосмическая оборона для поражения объектов в ближнем космическом пространстве, то есть свыше 100 км от Земли. Именно на этих высотах, как правило, действует большинство спутников военного назначения, обеспечивая войска связью, навигацией и целеуказанием.

В настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы дальнего действия С-500 и перспективных мобильных РЛС

Андрей Чебурин

командир соединения ПРО 1-й армии ПВО-ПРО ВКС РФ, генерал-майор

Новое оружие позволит прикрыть высоты, ранее недосягаемые для российских средств ПВО.

С-500 обеспечит поражение аэродинамических и баллистических целей всех типов во всем диапазоне высот боевого применения

Юрий Борисов

заместитель министра обороны РФ

Боевые расчеты систем С-400 "Триумф". Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Предполагается, что по боевым возможностям С-500 будет значительно превосходить С-400 и ее конкурента — американскую систему PAC-3 (последняя версия зенитного ракетного комплекса Patriot). По данным открытых источников, С-500 будет способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет. Для сравнения, ЗРС "Триумф" может одновременно обстреливать шесть целей c максимальной скоростью до 4,7 км/с. При этом изменится и время реакции: если у С-400 — девять секунд, то у С-500 не должно превышать четырех. Радиус действия "Прометея" достигает 500 км.

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться", — заявлял в интервью, опубликованном в журнале "Национальная оборона", генконструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов, отметив, что речь идет о перехвате целей на высоте сотни километров от поверхности Земли.

По данным из открытых источников, арсенал С-500 состоит из ракет типа 40Н6 и гиперзвуковых ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, тактико-технические характеристики которых неизвестны.

Как сообщила в начале апреля газета "Известия", испытания дальнобойных ракет 40Н6 перешли в завершающую стадию и уже летом должны поступить в войска для опытной эксплуатации. В перспективе они могут стать основным вооружением С-500. Сообщается, что 40Н6 — это двухступенчатая твердотопливная ракета с несущим корпусом и аэродинамическими рулями-стабилизаторами. "Дальность полета позволяет ей поражать объекты, которые находятся за пределами видимости наземных локаторов. Поэтому для нее была создана принципиально новая головка самонаведения. Она может работать в активном режиме — после обнаружения цели собственная радиолокационная система ракеты наводит ее на финальном участке траектории", — пишет издание.

Кстати, испытания на полигоне Сары-Шаган в Казахстане подтверждают тот факт, что С-500 сможет перехватывать боевые блоки МБР. Именно на этом полигоне с 1960-х годов испытываются практически все системы ПРО, в том числе и противоракеты комплекса А-135 "Амур", который прикрывает Москву и центральный промышленный район России от ракетного удара. Об испытаниях в Казахстане С-500 со стрельбой на максимальную дальность по реальным целям заявлял в апреле 2017 года генконструктор "Алмаз-Антея".

При работе на полигоне Капустин Яр ограничения на дальность стрельбы существенные и составляют около 100 км. При этом в последующем сохраняется возможность переезда на полигон в Казахстане, где соответствующие площадки использовались для испытаний зенитно-ракетных систем большой и средней дальности и противоракетной обороны еще в 70-80-е годы прошлого столетия. Вторая часть испытаний с реальными перехватами может быть организована именно там

Павел Созинов

генконструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Смертоносный "Прометей"

Еще в 2016 году американское издание The National Interest (NI) оценило возможности С-500, назвав его смертоносным. Издание пишет, что "комплекс займет верхний ярус эшелонированной единой системы противовоздушной обороны РФ", так как может поразить цели на высоте около 200 км, а приближающиеся баллистические ракеты противника остановит на расстоянии 640 км.

Также в арсенале "Прометея" есть ракеты-перехватчики с активной радиолокационной головкой самонаведения и это, по мнению NI, делает ее похожей на американскую систему THAAD (противоракетный мобильный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности). С-500, как и все современные российские системы ПВО, будет высокомобильной.

Русские намерены связать воедино С-500 и другие такие комплексы как С-400, С-300ВМ4 и прочие, создав единую интегрированную сеть ПВО

The National Interest

При этом американские журналисты NI недоумевают, как оборонно-промышленный комплекс, сильно пострадавший после распада СССР, умудряется создавать такие грозные системы ПВО. Причем некоторые из них "настолько совершенны", что могут создать проблемы даже самолетам-"невидимкам" F-22, F-35 и В-2.

О создании "Прометея"

Проектирование С-500 началось в 2004 году. Информация о первых испытаниях появилась в 2009 году. В 2014-м источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о первом успешном испытании дальней противоракеты для новой системы. "Испытания были проведены в последних числах июня. Все поставленные в рамках мероприятия цели и задачи полностью выполнены", — отметил собеседник.

Работа по созданию С-500 идет планово, заявлял в январе 2017 года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. "У нас были некоторые технические вопросы, связанные с испытаниями ракет новейших классов морского и сухопутного базирования. Но эти проблемы за счет привлечения научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, Российской академии наук, концерна ВКО "Алмаз-Антей" решены. Поэтому двигаемся дальше", — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда С-500 поступит на вооружение российской армии. Рогозин тогда отметил, что также анализируется опыт применения вооружений против террористов в Сирии.

Военнослужащие боевого расчета С-400. Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Для работы с С-500 уже идет подготовка специалистов. "Слушателей готовим по 11 военным специальностям, в том числе офицеров-специалистов по эксплуатации перспективных комплексов ПВО-ПРО С-500", — сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

В феврале этого года стало известно, что на Нижегородском машиностроительном заводе уже началось производство систем С-500 на автомобильном шасси. "По решению [президента РФ] Владимира Путина концерн ВКО "Алмаз-Антей" построил два завода — в Кирове и Нижнем Новгороде. Так вот, на Кировском машиностроительном предприятии проектная мощность по производству одних только перспективных зенитных ракетных систем — это тысячи ракет в год. А Нижегородский машиностроительный завод уже приступил к производству финальных систем типа С-500 и С-400 на автомобильном шасси и полуприцепов на колесном ходу", — сказал в интервью газете "Коммерсантъ" Рогозин.

Внешний облик "Прометея" пока официально не представлен, однако недавно в выпуске новостей на телеканале "Россия 1" был впервые показан радиолокационный комплекс "Енисей", который, предположительно, станет частью С-500. В сюжете говорилось, что он распознает баллистические ракеты на высоте до 100 км, а радиус действия радара достигает 600 км.

Подготовил Роман Азанов