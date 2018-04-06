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Россия поставит Турции С-400, несмотря на санкции США, заявили в Анкаре

09.04.2018 РИА Новости 316 0
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Полк С-400. Архивное фото
Полк С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

АНКАРА, 6 апр - РИА Новости, Алёна Палажченко. Выраженная президентом Турции позиция, согласно которой тема соглашения с РФ по поставкам ЗРК С-400 закрыта, и договоренность является окончательной, остается неизменной, несмотря на санкции США в отношении Рособоронэкспорта, заявил РИА Новости представитель МИД Турции в пятницу.

Ранее в пятницу минфин США сообщил, что Рособоронэкспорт внесен в список американских санкций по Сирии. В самой компании РИА Новости заявили, что уже давно работают в условиях американских ограничений.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре заявил, что по С-400 Турция договорилась с российскими друзьями, эта тема закрыта, достигнута договоренность об ускорении поставки С-400.

"По этой теме наш президент дал четкий ответ", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции США на поставки в Турцию С-400.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Оборонпром
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп

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