Источник: санкции США не повлияют на переговоры России и Индии по С-400



Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр - РИА Новости, Евгений Орел. Санкции США в отношении "Рособоронэкспорта" не окажут влияния на ход переговоров между РФ и Индией по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом РИА Новости сообщил источник в Нью-Дели, близкий к переговорам по данному вопросу.

"Это вопрос к индийскому правительству, но я думаю, что Индия не пойдет ни на какой компромисс в вопросе собственной обороны. Для Индии важны, прежде всего, ее безопасность и спокойствие, чтобы не возникало никаких проблем с некоторыми из ее соседей. Повторю, в первую очередь - безопасность", - заявил собеседник агентства.

Источник выразил уверенность в том, что "любое государство, будь то Индия или какое-либо другое, в такой ситуации предпочтет, чтобы ее вооружение и защитные системы были наилучшими".

"Поэтому, я думаю, что и в этом вопросе (поставок Индии С-400 - ред.) ничего не должно измениться", - подчеркнул собеседник агентства.