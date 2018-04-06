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Шойгу поздравил с 70-летием коллектив производителя ракет "Калибр"

09.04.2018 РИА Новости 290 0
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Запуск ракет "Калибр"
Запуск ракет "Калибр" по целям террористов в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллектив опытно-конструкторского бюро "Новатор", производителя ракет "Калибр", с 70-летием со дня создания ОКБ.

Поздравление министра обороны озвучил на торжественном вечере по случаю юбилея "Новатора" замглавы военного ведомства Юрий Борисов, находящийся с рабочей поездкой в Екатеринбурге.

Глава военного ведомства, в частности, отметил, что продукция ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") "составляет славу современному русскому оружию".

"Разрабатываемые здесь ракетные комплексы отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью", - указал министр.

Шойгу выразил уверенность, что "бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны".

Продукция опытно-конструкторского бюро "Новатор" является флагманом и определяет обороноспособность России, заявил в свою очередь Борисов.

"ОКБ "Новатор" для министерства обороны - это особенная организация. Без преувеличения можно сказать, что ваша продукция сегодня является флагманом и определяет обороноспособность нашей страны", - сказал замглавы военного ведомства.

"Слово "Калибр" уже выучили во всем мире. До событий октября 2015 года (первое применение ракет "Калибр" в Сирии) мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Так уж мир устроен, что сильная армия, сильное государство - это залог того, чтобы можно было надежно обеспечивать благополучие и мирную жизнь своих граждан", - добавил Борисов.

"И "Калибры", и "Искандеры" и другие образцы линейки вооружений из порядка 30 наименований используются практически во всех видах и родах войск", - отметил замминистра обороны. "Разработки ОКБ "Новатор" сегодня определяют могущество наших вооруженных сил", - подчеркнул Борисов.

Он напомнил, что высокая оценка совместного труда военного ведомства и оборонных предприятий была дана в послании президента России Владимира Путина 1 марта этого года. "Это беспрецедентный случай, когда суперсекретные разработки стали достоянием мировой общественности. Это было сделано для того, чтобы показать, что Россия по-прежнему сильна, Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире, и ее роль и значение нисколько не уменьшились", - пояснил замминистра обороны.

"С нами надо считаться, вести переговоры на равных, и это равенство обеспечили вы своим трудом", - подчеркнул Борисов, обращаясь к присутствующим.
06.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Искандер
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Новатор ОКБ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Калибр КР

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