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Москвичи в День космонавтики смогут понаблюдать за небесными светилами в Парке Горького

09.04.2018 ТАСС 209 0
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Источник: © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сезон наблюдений откроется 12 апреля, а завершится в конце сентября

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сезон наблюдений за небесными светилами откроется в Парке Горького в Москве в День космонавтики, 12 апреля. Как сообщается в пятницу на портале столичной мэрии, в этот день после перерыва начнет работу народная обсерватория.

"Сезон наблюдений в нашей обсерватории традиционно открыт с 12 апреля по 30 сентября. В этот период погода способствует лучшей видимости небесных объектов. В астрономическом павильоне установлены два мощных телескопа: один - для дневных наблюдений с увеличением до 100 крат, другой - для вечерних, с увеличением до 500 крат", - рассказали порталу в пресс-службе парка.

Все мероприятия 12 апреля будут бесплатными в честь праздника. Желающие смогут также в этот день посетить четыре астрономические экскурсии, которые проведут сотрудники обсерватории, посетить лекцию о космосе и пройти квест на территории парка.

Отмечается, что до конца апреля обсерватория парка будет открыта для посетителей только в выходные дни и при ясной погоде, а с мая перейдет на ежедневный график работы.

День космонавтики отмечается 12 апреля, именно в этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос - им стал советский космонавт Юрий Гагарин.
06.04.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
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