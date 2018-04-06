Тульские суворовцы 9 апреля впервые пообщаются с экипажем МКС



Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Сеанс прямой телевизионной связи продлится около получаса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Воспитанники Тульского суворовского военного училища 9 апреля впервые пообщаются с экипажем, который сейчас находится на Международной космической станции (МКС), сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"9 апреля в преддверии Дня космонавтики воспитанники Тульского суворовского военного училища впервые в режиме реального времени пообщаются с членами экипажа МКС", - сказали в ведомстве.

Сеанс прямой телевизионной связи пройдет в училище и продлится около получаса. За это время суворовцы узнают о работе экипажа и увидят обстановку на МКС.

Также в этот день к суворовцам приедут действующие космонавты, ранее работавшие на МКС. Они подробнее расскажут о пребывании на орбите и ответят на вопросы учащихся.